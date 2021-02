Jennifer Lopez sera la vedette et la productrice de The Mother, un thriller d’action qui sera diffusé sur Netflix.

L’actrice-chanteuse va envahir le petit écran pour incarner une tueuse à gage qui reprend du service pour protéger sa fille qu’elle a abandonnée quelques années auparavant au profit de sa carrière criminelle. Selon Deadline, l’esprit du film se veut proche de Léon de Luc Besson, sorti en 1994, centré sur le périple d’un tueur à gage taciturne et de la jeune Mathilda (Natalie Portman) qu’il protège envers et contre tous.

Le scénario de The Mother est écrit par Misha Green, showrunner de Lovecraft Country pour HBO, en collaboration avec Andrea Berloff, la scénariste de NWA : Straight outta Compton et réalisatrice des Baronnes. Green a notamment participé à l’écriture de séries comme Heroes et Sons of Anarchy.

Pour Jennifer Lopez, il s’agira de sa deuxième collaboration avec Netflix. Elle incarnera et produira également la série The Cipher, une adaptation du roman d’Isabelle Maldonado. Le récit retrace l’enquête de Nina Guereira, une agent du FBI aux prises avec un serial killer, qui laisse des messages codés en ligne après chaque nouvelle victime.

Il y a deux ans, sa prestation remarquée dans Queens de Lorene Scafaria lui vaut une seconde nomination aux Golden Globes. Elle avait déjà été nommée pour Selena en 1994. Actuellement, JLo poursuit le tournage de Shotgun Wedding pour Lionsgate. Elle sera prochainement à l’affiche de la comédie romantique Mary Me, aux côtés d’Owen Wilson, dont la sortie est prévue en mai.

À la réalisation de ce projet, la Néo-zélandaise Niki Caro, qui a récemment signé l’adaptation en live action de Mulan. Elle est aussi habituée aux bons démarrages. Mulan, directement sorti sur Disney+ en raison de la pandémie, a rencontré un franc succès, en dépit des critiques très mitigées, avec plus de 525 millions de vue la première semaine. Elle a d’ailleurs été choisie pour tourner l’adaptation du livre de Jess Walter De si Jolies Ruines, une satire sur Hollywood. Son film le plus connu est Paï, sorti en 2002, centré sur l’héritage et les traditions Mahori à travers l’histoire de Paï, adolescente de 12 ans, nommée nouvelle cheffe spirituelle de la communauté à la mort de son frère.

Pour l’heure, The Mother ne dispose d’aucune date de diffusion.

Lydie Hans