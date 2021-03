Alain Chabat retrouve le petit gaulois pour une série d’animation produite par Netflix, d’après l’album Le combat des chefs.

Le petit village gaulois résiste encore et toujours. Malgré les disparitions en 2020 de son créateur, Albert Uderzo, et de sa voix officielle, Roger Carel, l’année passée, Astérix l’orphelin poursuit inlassablement son combat contre l’Empire Romain. Après le succès des films d’animation menés par Alexandre Astier, et le film live à venir sous la caméra de Guillaume Canet, un nouveau projet inspiré de ses aventures vient en effet d’être dévoilé par Le Parisien.

Il s’agit de retrouvailles entre Alain Chabat et le petit gaulois, dix-neuf ans après le cultissime Mission Cléopâtre. Cette fois, la rencontre se fera en animation. Une première pour l’acteur-réalisateur de Sur la piste du Marsupilami qui n’a encore jamais réalisé de dessin animé pour la télévision : « Écrire et réaliser une série d’animation a toujours été un rêve. Je suis ravi de pouvoir le faire avec Astérix dont je suis fan depuis des années ! Cela s’annonce comme une aventure extraordinaire. ».

C’est une première également pour Astérix. S’il a connu de nombreuses adaptations au cinéma, il s’agit là de sa première série pour la télévision. Les éditions Albert René se sont associées avec Netflix pour mener à bien ce projet, produit par Alain Goldman.

Le directeur général de la maison d’édition, Céleste Surugue, est revenu sur cette collaboration : « Ce projet représente une opportunité unique de faire découvrir ou redécouvrir l’univers d’Astérix à plus de 200 millions d’abonnés Netflix dans plus de 190 pays, et toucher une nouvelle génération de spectateurs ! Cela va aussi contribuer à renforcer le rayonnement international de cette figure mythique de la culture populaire française qu’est Astérix. ».

Pour toucher un si large public, c’est un des meilleurs albums qui a été sélectionné : Le combat des chefs, publié en 1966. Quelques bouts de cette aventure avaient déjà été portés à l’écran dans le film d’animation Astérix et le coup du Menhir de Philippe Grimond, sorti en 1989.

Pour rappel, dans cette histoire le chef Abraracourcix est défié en combat singulier par un autre chef gaulois romanophile. Selon la coutume, s’il perd, le village devra se soumettre au vainqueur et abandonner sa liberté si chèrement défendue. Malheureusement, au même moment, le druide Panoramix perd la mémoire et ne peut plus préparer la potion magique qui donne une force surhumaine… Astérix et Obélix vont devoir tout faire pour le rétablir avant le duel fatidique.

Animée en 3D comme les derniers films, la série devrait connaître un développement de deux ans et n’est pas prévue avant 2023. De son côté, France Télévision a commandé une autre série d’animation, qui porterait sur les aventures originales du chien Idéfix.

Raphaël Mussard