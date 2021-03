Ben Ripley, le scénariste de Source Code, a écrit un nouveau projet à peu près dans la même veine pour Netflix.

Sorti en 2011, Source Code était le deuxième film de science-fiction réalisé par Duncan Jones, fils de David Bowie et réalisateur de Moon et de Warcraft.

Le scénario mettait en scène un homme, interprété par Jake Gyllenhaal, qui se voit implanter les derniers souvenirs d’une victimes d’un attentat terroriste. Il doit employer ces quelques minutes avant la catastrophe pour trouver une bombe à l’intérieur d’un train à Chicago et identifier les auteurs du crime.

L’histoire sortait de l’esprit de Ben Ripley. Le scénariste a depuis peu fait parler de lui. Il a notamment écrit le drame Le virtuose de François Girard, avec Kathy Bates et Dustin Hoffman. Puis, il a travaillé sur L’expérience interdite, le remake raté de l’oeuvre culte de Joel Schumacher, où des étudiants tentent de percer le mystère de l’au-delà.

La suite de Source Code est attendue et annoncée depuis des années. Le projet est toujours au point mort, mais cela n’empêche pas Ripley d’explorer à nouveau sa thématique favorite. The Hollywood Reporter a annoncé qu’il venait de signer un contrat avec Netflix. La plateforme va produire un de ses scénarios, intitulé Parallel.

Le pitch mêle braquage et physique quantique. Un homme et une femme, impliqués dans des casses de haut vol à travers des univers parallèles, vont se croiser. Une rencontre qui risque de mettre leur employeur en danger. Pourchassés, ils se battent à travers différentes réalités afin de trouver celle où ils pourront survivre et vivre ensemble.

Parallel sera produit par Rideback, la société de Dan Lin et Jonathan Eirich, connue notamment pour le film Netflix nommé aux oscars Les deux papes. Nick Reynolds sera producteur exécutif sur ce projet. Pour l’instant, aucun réalisateur ni aucun acteur n’ont été annoncés.

Entre-temps, Ben Ripley s’est chargé d’écrire pour Sony et Beacon Pictures une suite à Air Force One, le film d’action culte des années 90 avec Harrison Ford.

