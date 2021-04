Résumé : Si Abbas Kiarostami nous a offert des films sublimes – pour n’en citer qu’un, Le Goût de la cerise, Palme d’or à Cannes –, il ne fut pas seulement l’un des plus grands cinéastes de sa génération. Cet ouvrage est le premier qui aborde le parcours multiple et singulier de cet immense artiste – cinéma, photo, installation, vidéo, poésie… –, les contextes – historique et artistique, iranien et international – dans lesquels il s’inscrit, ses méthodes de travail et cette activité de pédagogue qu’il n’aura cessé d’exercer d’un bout à l’autre de la planète. Attentive à l’enfance et à la nature, sensible aux enjeux contemporains, l’œuvre de Kiarostami est entièrement conçue pour le partage avec les spectateurs du monde entier – une œuvre ouverte…

♥♥♥♥♥

L’œuvre d’Abbas Kiarostami a donné lieu à des dizaines de publications en langue française. La qualité d’ouverture soulignée par le titre du présent ouvrage répond donc à une idée essentielle de la filmographie du réalisateur iranien. Avec clarté et précision, Agnès Devictor, maître de conférences en histoire du cinéma à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et spécialiste du cinéma iranien, et Jean-Michel Frodon, critique, enseignant et professeur associé à Sciences Po, propose d’approfondir les différents horizons qui fondent la particularité de cette personnalité artistique. Car loin de se limiter à son activité cinématographique, Kiarostami propose une démarche transversale qui associe différentes pratiques de l’image pour professer une authentique éthique de la création. L’ouverture prend donc chez lui la forme d’une transmission dont les auteurs rappellent l’importance de la démarche pédagogique. C’est à partir de celle-ci qu’ont été pensés et conçus ses premiers films, réalisés en collaboration avec le Kanoun, centre pour le développement intellectuel des enfants et des jeunes adultes. Il s’agit de réfléchir les principes d’une méthodologie, d’envisager de nouveaux moyens d’apprentissage. Cette idée de renouvellement traversera alors l’essentiel de son œuvre. Bénéficiant d’une reconnaissance internationale à partir du milieu des années 1990, Kiarostami développe une série de workshops à travers le monde où son approche du cadre, de l’espace et du temps détonne avec les méthodes de tournage traditionnellement enseignées dans les cours de cinéma.

Ce sont ces particularités qui sont abordés tout au long de cet ouvrage. Montage, musique, direction d’acteurs, scénario, fournissent la matière à une étude exhaustive de son œuvre (courts et longs métrages, mais aussi réalisations vidéo, travaux scéniques, installations artistiques, photographies et poésies). À l’instar de Michelangelo Antonioni, Kiarostami développe un rapport amoureux avec l’image dont il ne cesse de repenser le lien avec le réel.

Cette pensée est particulièrement bien appréhendée par Devictor et Frodon qui abordent de façon précise l’importance tenue par la technique et la technologie dans la constitution de l’ensemble de son œuvre. Si l’on peut regretter l’absence de bibliographie, ce manque n’enlève pas grand-chose à l’intérêt général de cet ouvrage qui, soutenu par de très belles illustrations, se présente comme un essentiel, sinon un indispensable, pour les amateurs de Kiarostami.