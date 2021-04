Résumé : Une histoire du cinéma français est une collection de livres qui dresse un panorama de la production cinématographique hexagonale sur ses différentes décennies. Classés par année, ces ouvrages complets mettent en avant les films importants, les cinéastes majeurs, les acteurs populaires de leur temps, ainsi que des dossiers thématiques. À travers ses analyses, et la mise en perspective des œuvres et des artistes dans un contexte historique, sociétal et technique, ce livre se veut le récit pertinent – et parfois impertinent ! – de notre si belle histoire du cinéma.

Après avoir exploré les années 1930, Philippe Pallin, inspecteur de l’Éducation Nationale, et Denis Zorgniotti, producteur de radio, auteur pour la télévision, journaliste et critique, prolongent leur exploration de l’Histoire du cinéma français à travers un second tome consacré à une nouvelle décennie. Marquée par la Seconde Guerre mondiale, la collaboration, la résistance, puis la Libération, la production hexagonale des années 1940 est riche d’ambiguïtés et d’amalgames. En ce sens, la méthode proposée par les deux auteurs permet de lever un voile (et même plusieurs) sur une cinématographie de l’entre-deux. Entre le réalisme poétique des années 1930 et le renouveau de la Nouvelle Vague de la fin des années 1950, les films français de cette époque consolident les acquis de la décennie précédente et annoncent les prémisses d’une tradition cinématographique que fustigeront, souvent avec mauvaise foi, les jeunes Turcs des Cahiers du cinéma. À la clarté du panorama historique solidement balisé par une progression année après année, cette Histoire du cinéma français affirme son excellence à travers son approche pédagogique. Les nombreuses rubriques s’offrent ainsi comme des moyens d’inscrire une synchronie à l’intérieur de la continuité de la frise historique. Les « coups de projecteurs », « arrêts sur images » et autres « coups de cœur » permettent d’exemplariser l’exposé de l’ensemble par des retours détaillés sur des productions, cinéastes ou collaborateurs de création.

L’intelligence de Pallin et Zorgniotti est d’avoir su favoriser les oubliés ou les méconnus. Car si les grands noms et titres répondent présents (de Jean Cocteau à Simone Signoret, de La Fille du puisatier de Pagnol aux Enfants du paradis de Carné), on prend plaisir à (re)découvrir les noms de Ginette Leclerc et Fernand Ledoux ou les images du Lit à colonnes de Roland Tual et du documentaire Paris 1900 de Nicole Vedrès (la présence de captures d’écran de bonne qualité participant pleinement au plaisir pris par le lecteur, convoquant ses souvenirs tout en attisant son désir de découverte).

Il est important de noter que les auteurs ne se contentent pas d’un simple référencement façon annuaire (sur ce point, les annexes revenant sur les prix, les récompenses, les festivals et les résultats du box-office remplissent cette tâche), mais proposent de véritables développements biographiques ou analytiques. On profite ainsi d’un authentique travail de réhabilitation. Les productions de Julien Duvivier, Christian-Jaque ou Claude Autant-Lara se voient distinguées pour leurs qualités mais aussi critiquées pour certains de leurs défauts.

Cette démarche critique assure alors la pertinence du regard contemporain qui se porte sur le passé, un aspect que l’on retrouve à travers les différents dossiers proposés au cours de l’ouvrage. Ainsi de la question du cinéma fantastique ou de la thématique de la prostitution que les deux auteurs analysent à partir de leur corpus principal mais cherchent à prolonger en revenant sur des productions antérieures et postérieures aux années 1940.

On ne peut donc que se réjouir de voir ainsi prolongé l’excellent travail initié par le premier tome de cette Histoire du cinéma français, en attendant impatiemment la parution du prochain volume qui devrait, à n’en pas douter, assurer encore un peu la réussite de cette entreprise au long cours.