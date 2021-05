Le réalisateur du Dernier Roi d’Ecosse est de retour avec un thriller inspiré de la vie d’un prisonnier de Guantanamo. Dans le rôle-titre, Tahar Rahim donne la réplique à Jodie Foster et Benedict Cumberbatch.

Habitué aux documentaires, le réalisateur de Marley et Whitney met sa rigueur narrative au service de la vraie histoire de Mohamedou Ould Slahi, écrivain mauritanien livré par son pays aux États-Unis, quelques mois après les attentats du 11 septembre 2001.

La bande-annonce de Désigné coupable (The Mauritanian) révèle un Tahar Rahim habité dans le rôle vedette, coincé dans l’enfer de la prison de Guantanamo, entre tortures et menaces. On découvre aussi Jodie Foster et Shailene Woodley (Divergente, Snowden) en avocates qui choisissent de le défendre.

Le cas du Mauritanien est en effet épineux : livré par son pays aux autorités américaines après le 11 septembre, il subit la soif de vengeance desÉtats-Unis et reste emprisonné pendant 14 ans, alors même qu’aucune charge n’est jamais retenue contre lui.

Le troisième protagoniste au cœur du film est le lieutenant Stuart Couch, assigné à la mise en accusation de Slahi. D’abord fermement convaincu de la nécessité de lui extorquer des informations, le militaire réalise progressivement à quel point les techniques d’interrogatoire à Guantanamo vont trop loin.

C’est la deuxième fois que Tahar Rahim collabore avec le réalisateur écossais, après L’Aigle de la Neuvième Légion. À cette occasion, on le retrouve dans l’univers carcéral qui l’a révélé dans Un Prophète de Jacques Audiard. Il a cependant poussé le travail d’acteur beaucoup plus loin, en acceptant de se faire infliger certains des sévices réellement subis par Slahi, comme il le raconte au journal québécois Le Devoir.

Initialement prévu pour le mois de février, la sortie en salle de Désigné coupable a été reportée en raison de la crise sanitaire. Cela ne l’a pas empêché d’être éligible aux cérémonies américaines cette année, lui valant notamment un Golden Globe pour la prestation de Jodie Foster dans la peau de l’avocate Nancy Hollander.

Le film sera disponible dans toutes les salles françaises le 14 juillet prochain, distribué par Metropolitan FilmExport.

Théotime Roux