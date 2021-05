Taika Waititi, Ricky Gervais, Zac Efron, Pom Klementieff, Olivia Munn, Tricia Helfer ou encore Denis Villeneuve ont donné de la voix dans cette campagne de sensibilisation de la Humane Society International.

Un court métrage choc pour une cause noble. Ralph est un lapin des plus professionnels. Son travail, il le fait bien. Ralph est testeur en laboratoire. Comme l’était sa famille ainsi que ses enfants. « Ils sont tous morts en faisant leur job, comme je le ferai » assure-t-il face caméra avant de partir pour une nouvelle session de tests. Le quotidien de Ralph, de nombreux autres animaux le partagent. Ou plutôt le subissent.

Avec Save Ralph, la nouvelle campagne de sensibilisation en faveur de la cause animale de l’organisation Humane Society International (HSI) n’est pas passée inaperçu. « Save Ralph est un signal d’alarme qui nous rappelle que des animaux souffrent encore pour des produits cosmétiques, a déclaré dans un communiqué Jeffrey Flocken, le président de la Humane Society International « et il est temps de nous unir pour interdire cette pratique au niveau mondial. ».

Pour cela, un casting international cinq étoiles s’est allié à la cause. Sous les traits du lapin Ralph, Taika Waititi ne se détache pas de son humour grinçant si caractéristique. Le réalisateur de Jojo Rabbit ou encore de Thor : Ragnarok a d’ailleurs expliqué sur Twitter que « si vous ne regardez pas le court-métrage et ne l’aimez pas, alors vous détestez les animaux et nous ne pouvons plus être amis. ».

La casquette de simple comédien n’existe plus, les acteurs participant à cette campagne sont bel et bien des militants. Comme Ricky Gervais dans le rôle du journaliste. Si la comédie reste son genre de prédilection, l’humoriste britannique a récemment prouvé avec sa série After Life qu’il sait s’impliquer dans des thèmes sérieux, notamment la cause animale. Il est accompagné dans la version originale de Zac Efron (The Greatest Showman), Pom Klementieff (Thor : Ragnarok), Olivia Munn (The Newsroom) et Tricia Helfer (Scandale).

Mais la dimension internationale de la campagne se manifeste vraiment avec ses autres versions doublées en portugais, espagnol, vietnamien et … français ! En effet, Pom Klementieff et le réalisateur québécois Denis Villeneuve (Premier contact) en personne se sont afféré à la tâche pour la version francophone. Dans les autres langues, on peut retrouver notamment les comédiens Wilmer Valderrama (NCIS), Rodrigo Santoro (Westworld), Diem My Vu (My nhân ke), H’Hen-Nie ou encore George Lopez (Rio).

Derrière ce projet se cache un réalisateur méconnu, Spencer Susser. S’il n’a à son actif qu’un seul long-métrage intitulé Hesher, avec Natalie Portman et Joseph Gordon-Levitt, le cinéaste a trouvé les bons ingrédients pour Save Ralph. « J’ai pensé que la stop motion était le moyen idéal de faire passer le message », raconte-t-il dans le communiqué de l’HSI. « Ce que j’espérais faire avec ce film, c’était de créer quelque chose qui délivre un message sans être trop lourd. J’espère que les spectateurs tomberont amoureux de Ralph et voudront se battre pour lui, afin que nous puissions interdire les tests sur les animaux une bonne fois pour toutes. ».

Pour l’animation en stop motion, Spencer Susser s’est adjoint les services du marionnettiste incontesté d’Hollywood. : Andy Gent. Les noces funèbres, Fantastic Mr. Fox, The Grand Budapest Hotel ou encore L’Île aux Chiens, son talent n’est plus à prouver. « Je pense que la beauté de l’animation est qu’elle permet de raconter des histoires très complexes et de leur donner vie d’une manière non menaçante et éducative ». Mission réussie.

Save Ralph, par son interprétation touchante et son visuel à la fois brutal et cartoonesque, arrive à sensibiliser le spectateur dès les premières secondes, rendant l’empathie pour le lapin Ralph instantanée. Malin dans ses dialogues, le court-métrage ne tombe jamais dans la facilité ni le pathos. En moins de quatre minutes, l’horreur et l’absurdité de ces pratiques encore utilisées dans certains pays interpellent, choquent. Ces marionnettes n’ont jamais semblé aussi vivantes.

Matt Finance

En VO

En VF