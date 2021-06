Résumé : Grâce à Truffaut, j’ai écrit sur le cinéma pendant 65 ans, et, lancé par Godard, j’ai fait durant 54 ans des films qui font rire sur des sujets sérieux, marxisme et taylorisme, vagin et clitoris. J’ai bossé dans tous les genres filmiques. Ce qui restera de moi, c’est une formule : La morale est affaire de travellings. On me situe entre Brecht et Courteline, entre Buñuel et Tati. Je suis un maverick issu de ploucs préalpins, un marathonien capable de monter en vélo à 5390 mètres, mais qui ne sait pas skier, ni danser, ni nager, ni conduire. Puisse ce livre m’aider à me définir. Connais-toi toi-même, disait Socrate.

♥♥♥♥ ♥

Après Noël Burch (Mémoires d’un transfuge cinéphile, L’Harmattan, 2021), c’est au tour de Luc Moullet de coucher sur papier ses mémoires. Celles et ceux qui connaissent la prose du critique et réalisateur retrouveront avec plaisir le ton joyeux et l’esprit éclairé qui caractérisent le style de ses écrits et de sa mise en scène.De sa (vraie) découverte du cinéma avec François Ier de Christian Jaque à la réalisation et la production de ses films en passant par son activité au sein des Cahiers du cinéma et sa fonction d’enseignant à la Femis, Moullet revient avec humour et lucidité sur les grandes étapes de son parcours professionnel et personnel. Porté par la lucidité propre à tout regard rétrospectif, l’auteur propose une description mordante de la cinéphilie pure et dure des années 1950 et 1960. Le désir de tout voir et d’écrire sur tous les films s’accompagne d’une ambition critique et littéraire qui éclaire les réussites et les écarts de la Politique des auteurs. Comme à son habitude, Moullet n’hésite pas à se mouiller et enfonce quelques portes que d’aucuns n’auraient osé entrouvrir. Ses portraits de Truffaut, Rohmer, Godard et Rivette sont écrits avec une tendresse truculente qui perturbe gentiment le sommeil des veilles idoles. Même refus des dogmatismes lorsque Moullet décrit son propre parcours cinématographique. Son court métrage Un steak trop cuit (1960) dérange par son audace la dignité du producteur Georges de Beauregard. Qu’importe, Moullet persiste et signera par la suite pas moins de dix longs métrages (de Brigitte et Brigitte [1966] à La Terre de la folie [2009] en passant par Anatomie d’un rapport [1975], Parpaillon [1993] ou Les Naufragés de la D17 [2002]).

Les souvenirs de tournage rapportés par Moullet se couplent alors d’un souci pédagogique, le réalisateur revenant en détail sur les difficultés rencontrées lors de la préparation et la réalisation de ses productions. L’auteur ne perd pas son mordant, n’hésitant pas à décrier certains films, à rapporter les critiques négatives qui entourèrent leurs sorties et à exposer, en toute honnêteté, ses propres doutes et sentiments.

Ces Mémoires d’une savonnette indocile glissent avec dynamisme dans l’esprit du lecteur qui découvre avec grand bonheur que l’exercice de l’écriture autobiographique n’a en rien affaibli la verve de l’infatigable Luc Moullet.