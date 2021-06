Résumé : L’histoire de l’art est un aspect majeur de la poétique visuelle de la série de Paolo Sorrentino The Young Pope. En effet tableaux, statues, œuvres d’art du passé sont particulièrement mis en valeur dans cette série qui raconte la montée en puissance d’un jeune pape américain décalé et réactionnaire, Pie XIII. Les images de la série sont elles-mêmes nourries d’images du passé et The Young Pope met en scène des « voyages d’images », qui transitent entre images matérielles, oniriques, visionnaires et cinématographiques. Ce livre explore l’histoire de ces images et leur manière de créer de nouveaux parcours visuels et sémantiques au sein de la série.

♥♥♥♥ ♥

Parmi les nombreuses qualités de la série de Paolo Sorrentino, The Young Pope (2016), la référence aux arts visuels occupe une place centrale, sinon essentielle, tant du point de vue de la forme que du contenu. C’est justement cet aspect qui constitue la problématique principale du bel essai de Cyril Gerbron, docteur en histoire de l’art. C’est donc l’image picturale, et plus généralement plastique, qui se présente comme le fil rouge de l’ouvrage. Décliné sous la forme de citations littérales ou de renvois symboliques, le tableau peint métaphorise les différentes étapes dramaturgiques et les grandes thématiques de la série mais aussi la caractérisation des personnages et de leurs rapports. Comme souvent chez Sorrentino, le sacré côtoie le profane. La Vénus de Willendorf répond ainsi aux photographies de footballeurs représentés sur des coques de téléphones portables à travers une commune dévotion pour la figure représentée. Cette relation qu’explore et décrypte Gerbron est une constante de son ouvrage. Car l’auteur évite intelligemment de se focaliser sur la seule représentation peinte. Ce qui l’intéresse, c’est la manière dont l’image en mouvement parvient à restituer quelque chose de l’impact produit par la peinture sur son spectateur. Si l’étude des toiles est prédominante, Gerbon prend soin de recontextualiser leur place au sein des épisodes et d’approfondir ses nombreuses analyses d’un retour non moins précis sur les modalités de leur (re)mise en scène audio-visuelle.

Sans jamais se perdre dans l’esthétisme pur et dur, l’essai part de la problématique de la figuration du divin au sein de la religion catholique pour éclairer certaines préoccupations et singularités de la série. Car l’égotisme de Pie XIII qui n’hésite pas à s’identifier à l’image de Dieu rappelle les débordements des iconophiles. Le dialogue du spirituel et de la chair est justement ce qui anime la production de Sorrentino, constat qui aurait pu permettre à Gerbron de pousser encore un peu sa réflexion en intégrant des renvois plus fréquent à l’entière filmographie du réalisateur italien.

Aux nombreuses références bibliographiques qui soutiennent le propos théorique de l’auteur s’ajoute un soin tout particulier apporté à la forme de l’ouvrage. On a déjà félicité ici le travail de mise en page des Presses universitaires François-Rabelais, mais il faut encore insister sur la qualité de leurs choix éditoriaux. En choisissant de reproduire en pleine page certaines reproductions d’œuvres, la maison d’édition ravive la sidération du gigantisme qui anime leur vision. Le choix du papier glacé permet quant à lui de respecter au maximum les détails des peintures et de seconder parfaitement la précision des descriptions de l’auteur.