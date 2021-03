Résumé : Les séries télévisées musicales ne sont pas un phénomène nouveau aux États-Unis, mais le genre connaît un impressionnant renouveau depuis la fin des années 2000. Ce véritable cycle impressionne par sa richesse et sa variété : les séries portant sur le chant côtoient celles qui privilégient la danse ou la pratique instrumentale ; aux séries des grands networks s’ajoutent celles des chaînes du câble et des services de VOD. Ce livre décrypte le phénomène culturel des séries TV musicales américaines, en s’attachant aussi bien aux récits et aux spectacles proposés par ces séries qu’aux mutations industrielles qu’elles reflètent.

En interrogeant le sous-genre du backstage (film musical mettant en scène la préparation d’un spectacle) par le biais de sa déclinaison télévisuelle, Pierre-Oliver Toulza, maître de conférences en études cinématographiques à l’Université de Paris, se propose de redéfinir la catégorie générique selon une approche médiatique. C’est donc une hybridité essentielle qui traverse les différents exemples convoqués par l’auteur. Glee, Empire, Pose, Nashville, Rise ou encore Vinyl reposent communément sur un héritage transmédiatique dont l’ouvrage éclaire les différentes ramifications. Des films matriciels aux clips vidéos en passant par les performance live ou les émissions de télé-crochet, Toulza multiplie les problématiques pour synthétiser de façon cohérente et profonde son objet d’étude. Les enjeux dramaturgiques ou de mise en scène sont ainsi abordés à la manière de multiples décalques d’un univers musical qui ne cesse de repousser les limites des écrans. Chant et danse se présentent alors comme des pratiques à la fois transgressives (car productrices de dynamiques de passages et de traversées) et formatées. Ce dernier point permet à l’auteur d’envisager le sous-genre du backstage selon une perspective culturelle renvoyant à la question des formats et des supports d’enregistrement. Fouillées et détaillées les analyses développées tout au long de l’ouvrage cherchent à valoriser et à décrypter l’identité paradoxale de ce sous-genre encore renforcée par les spécificités de la structure sérielle. Car c’est bien l’étude, – historique, sociologique et esthétique – de la série télévisée en générale qui se retrouve, in fine, enrichie par cette excellente étude.

En accord avec la collection « Serial » des Presses universitaires François-Rabelais, l’objet télévisuel révèle tout l’intérêt scientifique que l’on doit lui porter et permet d’enrichir nos visions de cet objet-audiovisuel dont la réhabilitation auprès des cinéphiles ou des cercles universitaires n’est plus à faire.

La grande qualité scientifique de l’ouvrage est encore soutenue par la présence de nombreuses annexes. Bibliographie, sériegraphie et index répondent à l’appel et s’accompagnent de différents documents qui soutiennent les propos de l’auteur (ainsi des différents classements « Billboard » qui attestent de l’existence plurielle des séries abordées). On notera enfin la grande qualité de la mise en page qui intègre de façon ludique et élégante de nombreuses captures d’écrans dont la petite taille n’enlève rien à leur qualité d’illustration.