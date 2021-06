Les premières images du long métrage The Eyes de Tammy Faye se dévoilent à l’occasion d’une interview de Jessica Chastain avec le magazine People. Deux métamorphoses radicales.

Tammy Faye est assez peu connue de ce côté de l’Atlantique. Femme aux multiples casquettes, elle est surtout connue aux États-Unis pour être une évangéliste, auteure et animatrice de talk-show. Elle se distinguait par son maquillage outrancier et une exubérance prononcée qu’elle cultivait dans son émission Praise the Lord Club (littéralement le club des prieurs de Dieu) qu’elle fonda avec son mari Jim Bakker.

Mais à l’apogée de leur carrière, en 1987, l’empire des Bakker s’effondre après des révélations selon lesquelles 287 000 dollars auraient été payés pour acheter le silence de Jessica Hahn. Cette dernière prétendait que Jim Bakker l’avait violée. Le scandale sexuel a passionné les médias people et Tammy Faye va divorcer de son mari pour tenter de changer son image déjà bien entachée.

The Eyes of Tammy Faye racontera donc cette histoire, se concentrant du point de vue de la présentatrice.

Jessica Chastain (Ça : Chapitre 2, Ma vie avec John F. Donovan, Interstellar) prêtera ses traits à la présentatrice, méconnaissable dans les premières images. Impressionnantes, ces photos dévoilent un casting affublé des brushing typiques des années 90 et le maquillage peu discret. Un vrai bond dans le temps.

Jessica Chastain a dû subir près de quatre heures de maquillage par jour pour devenir Tammy Faye. Elle explique : « J’ai été très touché par Tammy et son histoire. Ce que j’ai le plus apprécié chez elle, c’est sa capacité à aimer. Elle savait ce que c’était de ne pas se sentir importante et elle ne voulait pas que quiconque en fasse l’expérience. Mais les gens la transformaient toujours en clown et la punissaient pour les erreurs de son mari. Tout au long de l’Histoire, les femmes ont souvent été victimes de cela, expiant les péchés des hommes. ».

Michael Showalter s’occupe de ce biopic. Le réalisateur a de l’expérience à la télévision puisqu’il est derrière plusieurs épisodes de la série comique Grace and Frankie, avec Jane Fonda, de la série In the Dark ou encore de Love.

Le film s’inspire du documentaire du même nom qui retraçait l’ascension du couple Bakker vers la gloire sur leur réseau de télévision chrétien jusqu’à la chute ultime à la suite du scandale sexuel.

Andrew Garfield (The Amazing Spider-Man, Breathe, Under the Silver Lake) interprète le mari, Jim Bakker. Il s’agit du deuxième long métrage pour l’acteur prévu en 2021. Mainstream, de Gia Coppola, présenté à la Mostra de Venise, est sorti sur les écrans américains le 7 mai 2021 et n’a pas encore de date de sortie française.

The Eyes of Tammy Faye, lui, sortira en France le 29 septembre 2021, distribué par Disney.

Maxence-Yahia Lequere