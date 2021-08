Le Cycle de Fondation, parmi les plus célèbres de la science-fiction, sera finalement porté par Apple TV+, dans une série de dix épisodes, avec en vedette Jared Harris et Lee Pace, sur un scénario de David Goyer, auteur du Dark Knight de Nolan.

On disait l’œuvre d’Asimov inadaptable, et pourtant Apple TV+ veut relever le défi. Un premier trailer a été dévoilé pour l’adaptation en série de Fondation (Foundation), l’un des cycles littéraires de science-fiction les plus populaires signés par le père de la robotique.

Aux côtés de sa fille Robyn, productrice exécutive du show, c’est David Goyer, scénariste du The Dark Knight de Christopher Nolan, qui s’est chargé de l’écriture.

D’après Hollywood Reporter, il a suffi à Goyer d’une phrase pour convaincre Apple : « C’est un jeu d’échec de 1 000 ans entre Hari Seldon et l’Empire, et tous les personnages entre les deux en sont les pions, mais au fil de la saga, certains de ces pions se retrouvent rois et reines. »

Dans Fondation, Isaac Asimov raconte l’histoire d’une civilisation située plus de 20 millénaires après notre ère. Alors que la Terre n’est plus qu’un lointain souvenir, l’humanité vit dans une myriade de planètes, dans un empire au pouvoir déclinant. Au sein de cet empire, le mathématicien Hari Seldon, inventeur de la discipline de la psychohistoire, prédit l’effondrement prochain de l’Empire galactique.

Inévitable selon lui, il pense pouvoir réduire la période de trouble menant à l’émergence d’une nouvelle civilisation, en créant la Fondation. Basée sur une planète isolée, elle va regrouper les plus gros encyclopédistes, et visera à répertorier tout le savoir de l’humanité.

À la tête du casting, dans le rôle de Seldon, on retrouve Jared Harris (Mad Men, Chernobyl). Face à lui, Lee Pace (Halt and catch Fire, Les Gardiens de la Galaxie) jouera le rôle de Brother Day, l’empereur de la Galaxie. De nouvelles têtes rejoignent ce casting, telles que Lou Llobell ou Leah Harvey. Produite par Skydance Television, la série sera diffusée sur Apple TV+ le 24 septembre prochain.

Théotime Roux