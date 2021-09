Résumé : Los Angeles, années 1990. Une aspirante cinéaste, Lisa Nova, se lance dans un voyage vengeur et surnaturel, des rues de Beverly Hills aux forêts du Brésil.

♥♥♥♥ ♥

À première vue, Brand New Cherry Flavor s’inscrit dans la mode du rétro horrifique largement exploité par Netflix depuis quelques années. À l’instar du premier opus de la trilogie Fear Street (Leigh Janiak, 2021), la série ressuscite l’esprit des années 1990 et retrouve l’atmosphère des productions télévisuelles qui firent l’âge d’or du fantastique sur le petit écran (de Buffy contre les vampires à Dark Angel en passant par X-Files). Là encore le premier rôle échoit à une jeune femme dont le basculement dans l’univers du surnaturel peut se lire comme une métaphore de son passage vers l’âge adulte. Mais très vite Brand New Cherry Flavor se distingue de ses premières références pour chercher ses modèles du côté du grand écran. Le milieu du cinéma et le cadre de Los Angeles rappellent bien vite Lost Highway (1997) et Mulholland Drive (2001) de David Lynch. Comme chez le cinéaste, l’horrifique se situe moins du côté de l’exposition spectaculaire qu’à l’intérieur d’une atmosphère diffuse qui progresse tout au long des épisodes. Sans viser explicitement les effets expérimentaux, Brand New Cherry Flavor fait du bizarre la pierre de touche de sa dramaturgie. En cherchant à intégrer l’industrie hollywoodienne, la jeune réalisatrice Lisa Nova (Rosa Salazar) pactise avec des forces obscures pour se retrouver plongée dans un monde ésotérique. Ce simple argument donne lieu à quelques moments mémorables qui évitent habilement la tentation du parodique. Car la grande qualité de la série tient à sa volonté de creuser à fond son sujet sans pour autant se perdre dans les méandres de la citation exponentielle.

Certes Brand New Cherry Flavor rend hommage à ses principales sources d’inspiration (Lynch donc, mais aussi David Cronenberg), mais n’impose pas à ses spectateurs de connaissances préalables pour savourer son récit. Le plaisir pris à sa vision tient aussi à la présence de ses acteurs. Rosa Salazar (récemment vue dans Alita : Battle Angel [2019] de Robert Rodriguez) affiche une placidité qui rend plus sensible l’apparition des failles de son personnage, marqué par un passé traumatique qui ne cesse de remonter à la surface. À ses côtés, Catherine Keener impressionne dans son rôle de sorcière dont l’apparence carnavalesque suscite moins le rire qu’une impression de malaise croissant.

Brand New Cherry Flavor doit donc être apprécié pour la justesse de son ton qui évite habilement tout risque de ridicule. Pris dans la cavalcade des événements de ces huit épisodes, le spectateur dépasse bien vite le plaisir récréatif pour apprécier les qualités de réflexion d’une série dont il faut louer l’indéniable audace de registre et de ton.