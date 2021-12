Au cœur des rumeurs depuis novembre, l’acteur britannique a finalement admis incarner le célèbre acteur, danseur et chanteur américain Fred Astaire dans le film qui lui sera dédié.

Alors que Sony a officialisé une nouvelle trilogie Spider-Man avec Tom Holland, celui-ci élargit ses horizons en interprétant le monument du cinéma américain qu’est Fred Astaire.

Né en 1899 d’un père émigré d’Autriche et d’une mère d’ascendance prussienne, c’est au début du XXe que Frederick Austerlitz de son vrai nom se passionne pour la danse et le chant. Après une carrière à Broadway couronné de succès, en tant que danseur et chorégraphe, le monde du cinéma s’intéresse à lui au début des années 30. Il formera avec l’actrice et danseuse Ginger Rogers l’un des couples les plus mythiques du cinéma.

Fred Astaire est considéré comme une légende et ses comédies musicales aidèrent les Américains à oublier les difficultés de la Grande Dépression. Décédé en 1987, il reçut notamment un Oscar d’honneur pour sa contribution au cinéma et son talent artistique.

C’est au détour de la tournée promotionnelle pour Spider-Man : No Way Home que Tom Holland a annoncé, l’air de rien, qu’il endosserait le rôle. Bien que majoritairement connu pour ses films de super-héros, la carrière de l’acteur de 25 ans débute en réalité sur les planches de Londres en 2008 lors de la comédie musicale Billy Elliott. De quoi rassurer quant à sa capacité à jouer un tel personnage.

L’acteur a également partagé qu’un script était arrivé mais qu’il n’avait pas encore eu l’occasion de le lire. Aucune information sur le scénariste ou un potentiel réalisateur n’a été encore révélée.

