The Last Movie Stars, le documentaire de CNN+ et HBO Max, mettra en scène l’histoire d’amour des célèbres acteurs hollywoodiens avec Ethan Hawke à la réalisation et Martin Scorsese en producteur exécutif.

C’est l’une des filles du couple, formé par Paul Newman et Joanne Woodward, qui a sollicité Ethan Hawke au début de la pandémie dans le but de conduire un documentaire sur ses parents et leur histoire. Selon Deadline, le film sera majoritairement basé sur un projet abandonné de Paul Newman, suite à sa mort en 2008.

L’acteur avait confié à son ami scénariste Stewart Stern (La Fureur de vivre) la conduite de ses mémoires avec des interviews de ses proches, parmi lesquels Sidney Lumet (Douze Hommes en colère), Elia Kazan (Un tramway nommé Désir), Karl Malden (La Conquête de l’Ouest), Sydney Pollack (Out of Africa), etc. Lui-même s’était confié sur sa jeunesse, la mort de son fils, ses démons et son mariage avec Joanne Woodward.

Le couple s’est rencontré en 1953 lors de la pièce Picnic à Broadway. Ils se marient cinq ans plus tard lors de leurs retrouvailles sur le plateau de Les Feux de l’été de Martin Ritt. Malgré une carrière prolifique et le statut de sex symbole, Paul Newman n’obtiendra l’Oscar du meilleur acteur qu’en 1986 grâce à La Couleur de l’argent de Martin Scorsese. Également cinéaste, il réalisera son premier film, Rachel, Rachel, dans lequel il met en scène sa femme, en 1968, ce qui lui vaudra une nomination pour l’Oscar du meilleur film.

Joanne Woodward est, quant à elle, rapidement reconnue comme actrice. Elle reçoit en 1955 l’Oscar de la meilleure actrice pour Les Trois Visages d’Ève de Nunnally Johnson et tournera ensuite aux côtés de Orson Welles, Henry Fonda, Marlon Brando…

À une époque où les couples hollywoodiens se font et se défont, Paul Newman et Joanne Woodward incarnent un mariage en or qui durera cinquante ans, jusqu’à la mort de Newman en 2008.

The Last Movie Stars comptera à son bord des acteurs contemporains tels que George Clooney (The Tender Bar), Oscar Isaac (Dune) et Zoe Kazan (The Plot Against America), petite-fille d’Elia Kazan, afin de lire des interviews transcrites à l’occasion de cette célébration pour l’un des couples au rayonnement sans pareil à Hollywood.

Concernant ce film, Ethan Hawke déclarait que « explorer Woodward et Newman à travers leur histoire d’amour de 50 ans s’est avéré plus gratifiant que je n’aurais pu l’imaginer. Leur travail et leur philanthropie sont comme une étoile polaire qui montre ce à quoi peut ressembler une vie significative. »

Amy Entelis, vice-présidente exécutive du développement des talents et du contenu pour CNN Worldwide, a ajouté : « La vision brillante d’Ethan éclaire ce qui nous fascine chez Joanne Woodward et Paul Newman avec un film digne de leurs talents et passions. Nous sommes impatients de partager cette histoire unique en plusieurs chapitres avec les abonnés de CNN+. »

Ce projet représente un pari pour la nouvelle plateforme dont le lancement est prévu en début d’année. HBO Max ne devrait recevoir les droits de diffusions que bien plus tard.

