Sony continue de développer son univers étendu autour de Spider-Man avec l’annonce d’un film sur Madame Web, avec Dakota Johnson pressentie pour le rôle.

Alors que Spider-Man : No Way Home continue de battre des records au box-office, Sony poursuit son bout de chemin avec les droits d’adaptation des personnages de l’Homme-araignée. Le Sony Pictures Universe of Marvel Characters s’agrandit avec le développement de leur premier film sur un super-héros féminin.

Cassandra Web, alias Madame Web, est une femme âgée atteinte d’une myasthénie. Paralysée et aveugle, elle est reliée à une machine en forme d’une toile d’araignée qui la maintient en vie. Suite à un rituel, elle retrouvera force et jeunesse, probablement la version que choisira Sony.

Apparue en 1980, Madame Web est dotée de dons psychiques qui lui permettent de voir l’avenir, faisant d’elle une alliée essentielle de Spider-Man. Elle sera notamment celle qui l’informera de l’approche imminente des Kravinoff. Cette famille de chasseurs, dirigée par Kraven, parcourt le multivers à la recherche de tous les Spider-Man pour les exterminer.

Kraven est effectivement un des futurs projets de Sony concernant les ennemis de l’Homme-araignée. Le premier à avoir été mise en scène n’est autre que Venom dont le deuxième film est sortie récemment. Le prochain verra Jared Leto en antihéros vampirique. Un pas de plus pour Sony dans l’exploration de leur propre multivers, démarré avec le film d’animation Spider-Man : Into the Spider-Verse. Marvel suit le même chemin avec sa phase 4 tandis que Warner Bros s’y attèle dès novembre avec Flash, qui explorera les versions alternatives de Batman.

Le film portant sur Madame Web sera réalisé par S. J. Clarkson, familière avec l’univers puisqu’elle a réalisé certains épisodes de Jessica Jones et The Defenders, deux séries Marvel par Netflix. Côté scénario, Sony n’est pas allé bien loin puisque c’est Matt Sazama et Burk Sharpless qui ont été chargé de l’écriture, tout juste sortie de celle de Morbius.

Dakota Johnson est en négociation pour ce rôle. Dernièrement, elle est apparue dans le premier film de Maggie Gyllenhaal, The Lost Daughter, sur Netflix aux côtés d’Olivia Colman (La Favorite).

