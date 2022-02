À l’occasion d’une conférence Paramount Global, John Krasinski, réalisateur de Sans un bruit, a révélé la mise en développement d’un troisième opus pour 2025.

Sorti en 2018, Sans un bruit (A quiet place) avait créé la surprise avec son budget de 17 millions de dollars pour un box-office mondial s’élevant à presque 350 millions. Écrit et réalisé par John Krasinski, le film relatait la survie d’une famille dans un monde post-apocalyptique où le silence est indispensable afin d’échapper à des créatures sensibles aux sons.

En 2021, Sans un bruit 2 sort en salle alors que les cinémas rouvrent suite au premier confinement. Toujours écrit et réalisé par John Krasinski, le film fait moins de recettes que le précédent volet mais a néanmoins signé d’excellents résultats compte tenu de l’atmosphère générale.

Il n’était donc pas étonnant que Paramount souhaite poursuivre la saga d’épouvante avec l’annonce d’un nouveau film en préparation, et ce, malgré le retrait de John Krasinski de la réalisation et du scénario.

Présenté comme un spin-off se déroulant dans le même univers, et non une suite directe, Sans un bruit 3 devait être réalisé par Jeff Nichols (Midnight Special) avant qu’un problème d’agenda ne l’oblige à être remplacé par Michael Sarnoski. Le réalisateur de Pig écrira le scénario, sur une idée originale de Krasinski, en plus de diriger le film attendu pour le 22 septembre 2023 aux États-Unis.

Finalement, il semblerait que le titre Sans un bruit 3 soit alloué à une véritable suite de la franchise et non celui du spin-off de Sarnoski dont aucune information n’a précisé la nature. Si Krasinski a révélé que ce troisième volet était en préparation pour une sortie en 2025, aucun détail de son scénario ou de sa présence à la réalisation ou au scénario n’a également été révélé.

En attendant, le prochain film de John Krasinski devrait sortir en 2023. Il sera scénarisé, produit et réalisé par ses soins. Il y jouera également aux côtés de Ryan Reynolds (Free Guy), Phoebe Wallet-Bridge (Fleabag), Fiona Shaw (Killing Eve) et Steve Carell (Vice).

Emilie Bollache