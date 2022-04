Absent du milieu hollywoodien depuis 2006, le réalisateur David Lynch pourrait revenir dès le 17 mai à Cannes, selon les rumeurs, afin de présenter son nouveau film.

En 2001, David Lynch rencontre un vif succès grâce à Mulholland Drive qui reçoit le Prix de la mise en scène à Cannes et le César du meilleur film étranger. Cinq plus tard, le réalisateur revient avec Inland Empire, qui peine à convaincre après le triomphe de son précédent film, et décide de se retirer du milieu du cinéma. Lynch ne réapparaîtra qu’en 2015 dans le cadre de la troisième saison de sa série culte, Twin Peaks, près de 24 ans après la dernière.

Depuis, le cinéaste se fait tellement discret que les rumeurs circulant depuis des années au sujet de son retour avec un long-métrage sont devenues un mythe. Néanmoins, il semblerait que les bruits de couloir soient réels puisqu’une annonce est attendue dans la semaine pour confirmer la présence du réalisateur avec son nouveau film au Festival de Cannes qui se tiendra du 17 au 28 mai.

Apparemment intitulé Wisteria, ce projet fait parler de lui depuis 2020. Selon Variety, le film passé sous les radars aura Laura Dern au sein de son casting, soit en tant que personnage principal, soit comme simple apparition.

D’autres acteurs récurrents dans la filmographie de David Lynch seraient de la partie. Parmi eux, Kyle MacLachlan (Twin Peaks), Naomi Watts (Vice), Isabella Rossellini (Joy), ou encore Grace Zabriskie (L’Aliéniste).

Suite à une entrevue entre Lynch et Netflix, de nombreuses spéculations se sont tenues sur la nature du projet qui aurait pu être un film ou une série, voir la saison 4 de Twin Peaks.

Finalement, le champion des plateformes de streaming est hors course au vu de la possible participation du cinéaste à Cannes. En effet, les films de la plateforme ne sont pas invités compte tenu de la chronologie des médias en vigueur en France. Seuls les films disposant d’une sortie dans les salles de cinéma sont autorisés, ce qui priverait Netflix de leur présence au sein de son catalogue avant de nombreux mois.

En plus du possible retour de David Lynch, le Festival de Cannes pourrait également recevoir le tout nouveau David Cronenberg, Crimes of the Future, avec Léa Seydoux, Kristen Stewart et Viggo Mortensen.

Emilie Bollache