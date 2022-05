Résumé : Depuis sa création, le cinéma regorge d’œuvres maudites qui, lors de leur sortie en salles, ont déchaîné les passions bien qu’elles aient aussi enflammé le box-office. Souvent, avec le temps, ces films choquants, jugés indignes, sont réhabilités, voire encensés. Au point d’être considérés comme des « classiques » qu’il serait aberrant de ne pas avoir vus au moins une fois dans sa vie. A contrario, certains opus qui choquèrent naguère ne choquent plus guère des années plus tard. Tour d’horizon, de 1915 à nos jours, de 80 très bons films parmi les plus scandaleux.

♥♥♥♥ ♥

Fin biographe (Jane Fonda, Audrey Hepburn, Alain Delon) et explorateur de certains grands mythes du Septième art (Clint Eastwood, James Bond, Brigitte Bardot), Guillaume Evin met ici son écriture au service de l’étude de 83 films dont la sortie n’a laissé (presque) personne insensible. Du racisme éhonté de Naissance d’une nation (1915) de David W. Griffith à la force critique de Grâce à Dieu (2019) de François Ozon en passant par la violence du Parrain (Francis Ford Coppola, 1972), R.A.S. (Yves Boisset, 1973), Tueurs nés (Oliver Stone, 1994), le caractère sulfureux ou licencieux du Dernier Tango à Paris (Bernardo Bertollucci, 1972), La Maman et la Putain (Jean Eustache, 1973), Portier de nuit (Liliana Cavani, 1974), Les Valseuses (Bertrand Blier, 1974) ou La Vie d’Adèle (Abdellatif Kechiche, 2013), l’ouvrage nous rappelle en quoi l’Histoire du cinéma a toujours profité du choc salvateur des représentations pour commenter l’esprit de nos sociétés. Le ton, clairement journalistique, assure la clarté de l’exposé et fait écho à la structure de l’ouvrage qui a opté pour un traditionnel découpage par film plutôt que par thématique ou motif. Ce choix a ses qualités et ses défauts. Car si en se concentrant sur une production en particulier, Evin omet parfois d’éclairer les liens constitutifs de son corpus (au-delà de la seule résistance de la censure dont on comprend ici le caractère protéiforme, de la rigueur des institutions à la puissance de l’opinion publique), son ouvrage met indirectement en lumière les particularités de certaines époques ainsi que la constance de certains sujets en particulier (la religion, le politique, le sexe).

Nourris de nombreuses sources bibliographiques (essentiellement tirées d’articles de presse), les chapitres sont extrêmement condensés (de deux à cinq pages), un second choix méthodologique qui prête à la discussion. L’esprit de synthèse qui détermine l’ensemble de l’écrit limite en effet l’ouvrage à une simple entrée en matière qui appelle à un approfondissement ultérieur de la part du lecteur (on se reportera sur ce point à la collection « Darkness » publiée aux éditions LettMotif qui se consacre aux questions légales, esthétiques et narratives posées par la censure cinématographique à travers le monde).

De la même manière, on regrette que l’auteur n’ait pas cherché à faire de certains films un tremplin apte à étudier le caractère subversif d’œuvres entières. Ainsi de Milos Forman dont le Larry Flint (1996) ouvre sa filmographie à une réflexion sur la démocratie et le droit d’expression en Amérique ou de Kechiche qui avec La Vie d’Adèle propose une synthèse formelle de ses précédents films (la captation des corps en mouvement entre ruptures et accords).

Cependant, l’intérêt palpable de Evin pour son objet d’étude transparaît à travers son écriture et invite le lecteur à découvrir certains films qui lui seraient peut-être inconnus ou à redécouvrir des productions depuis longtemps passées à la postérité à partir des informations apportées par l’auteur. Une belle ambition qui constitue la principale qualité de cet ouvrage.