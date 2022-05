Le réalisateur allemand Wim Wenders dévoile son prochain projet qui mettra en vedette la star japonaise Koji Yakusho et se déroulera dans les toilettes publiques d’un réel projet de rénovation urbaine à Tokyo.

The Tokyo Toilet Project est la création de 17 toilettes publiques dans des endroits clés de la capitale japonaise, conçue par des architectes japonais de renommée mondiale, tels que Tadao Ando et Sou Fujimoto.

Chacune des toilettes possède un design futuriste orienté vers l’avenir avec des fonctions individuelles caractéristiques de leurs concepteurs acclamés. L’un est entièrement en verre, avec des murs qui se remplissent instantanément d’un gaz opaque lorsque l’utilisateur entre.

Wim Wenders s’est déclaré si inspiré par le look futuriste et l’esprit culturel unique du projet qu’il a décidé de placer son prochain film, encore sans titre, à l’intérieur de l’un d’eux. « Les toilettes sont un endroit où tout le monde est pareil, il n’y a pas de riches ou de pauvres, de vieux ou de jeunes… Tout le monde fait partie de l’humanité », a déclaré le cinéaste dans un communiqué. « Il y a quelque chose de très japonais dans l’idée, dans tout le décor. Et je pense que c’est presque utopique. »

Selon The Hollywood Reporter, Koji Yakusho pourrait jouer le rôle d’un nettoyeur dans l’une de ses salles de bains futuristes, mais les détails de l’histoire sont gardés secrets. Connu du grand public pour ses rôles dans Mémoires d’une geisha de Rob Marshall et Babel d’Alejandro González Iñárritu, l’acteur est apparu pour la dernière fois en 2018 dans The Blood of Wolves de Kazuya Shiraishi qui lui valut de nombreuses récompenses en tant que meilleur acteur.

Figure du nouveau cinéma allemand, Wim Wenders fait ses débuts à la réalisation dans les années 70. Il remporte le Lion d’or à la Mostra de Venise 1982 grâce à L’État des choses qui s’inspire des difficultés de tournage de son premier film aux États-Unis, Hammett. Il obtient la Palme d’or à Cannes en 1984 pour Paris, Texas, et repart avec le Prix de la mise en scène l’année suivante avec Les Ailes du désir.

Proche de la culture japonaise, Wenders a notamment réalisé deux documentaires : Tokyo-Ga, sur le réalisateur Yasujiro Ozu, et Carnets de notes sur vêtements et villes, centré sur le couturier Yohji Yamamoto.

Le cinéaste est actuellement à Tokyo pour poursuivre les repérages de son prochain film qui devrait entrer en production plus tard dans l’année, avec comme objectif une sortie en 2023.

Emilie Bollache