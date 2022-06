L’auteur de science-fiction et d’anticipation sociale anglais J. G. Ballard aura droit à l’adaptation d’une autre de ses œuvres, Running Wild, par le réalisateur John Hillcoat et le scénariste David Leland.

Publié en 1988, Running Wild, ou Sauvagerie en français, se déroule dans une communauté isolée dans un désert, à la périphérie de Los Angeles, où trente-deux adultes, tous des professionnels brillants et prospères, qui ont construit leurs maisons avec fierté, sont brutalement assassinés et leurs enfants enlevés sans laisser de trace.

Un psychologue judiciaire est alors engagé pour reconstituer les circonstances de ce crime odieux. Alors que son enquête se poursuit et que les événements s’éclaircissent, il entre en conflit avec ses supérieurs tandis que leurs soupçons se portent sur un culte religieux.

Ayant suscité une véritable controverse à sa sortie, Running Wild sera une nouvelle adaptation de l’un des auteurs phares de la nouvelle vague de science-fiction britannique.

Né à Shanghai, J. G. Ballard raconte son expérience de l’invasion du Japon par la Chine dans son roman L’Empire du Soleil que Steven Spielberg adapta en 1987 avec Christian Bale (The Dark Knight Rises) dans le rôle principal.

En 1996, c’est David Cronenberg (Les Crimes du Futur) qui transposa son œuvre Crash sur grand écran avec ce récit d’une communauté de personnes développant une obsession malsaine pour les accidents de voiture.

Running Wild sera le huitième film du cinéaste australien John Hillcoat (Des Hommes sans Loi) remarqué grâce au western The Proposition en 2005, puis avec le post-apocalyptique La Route, porté par Viggo Mortensen (Captain Fantastic). Dernièrement, c’est au film d’action que le réalisateur s’est livré avec Triple 9, sorti en 2016.

Le scénario a été écrit par David Leland, notamment connu comme réalisateur de Wish You Were Here en 1987 et comme scénariste de la série The Borgias créée par Neil Jordan qui revient sur l’histoire de la famille Borgia dont le père devint Pape en 1492.

Emilie Bollache