La série d’Apple TV+, sur l’ascension de Christian Dior à Paris lors de la fin de la Seconde Guerre mondiale, agrandit sa distribution avec l’arrivée de John Malkovich, Emily Mortimer, Claes Bang et Maisie Williams.

Tourné exclusivement à Paris, The New Look prend place à un moment clé du XXe siècle, alors que la Seconde Guerre mondiale s’achève en même temps que le règne de Coco Chanel, pour laisser place à celui de Christian Dior.

Dominant le monde de la mode depuis plusieurs décennies, ce sont les actions de Coco Chanel durant la guerre qui ternissent son image : fermeture de ses usines en représailles d’ouvrières en grève, utilisation des lois antisémites afin de récupérer la marque de parfums N°5 et, surtout, sa complicité avec l’armée allemande qui l’utilise en tant qu’espionne dans le but de négocier un traité de paix avec l’Angleterre grâce à ses relations avec Winston Churchill.

Une mise en retrait qui coïncide avec la montée en puissance de Christian Dior, de retour à Paris en 1942 avec l’objectif d’apprendre le métier de modéliste chez Lucien Lelong, couturier français. Ce n’est qu’en 1947 qu’il montera sa maison et lancera sa première collection dont les robes en huit soulignant la taille, seront qualifiées de New Look et en totale opposition avec le style de Coco Chanel.

Déjà annoncés précédemment, Juliette Binoche (Ouistreham) et Ben Mendelsohn (Star Wars : Rogue One) incarneront Coco Chanel et Christian Dior. John Malkovich (Bird Box) tiendra le rôle de Lucien Lelong et Emily Mortimer (Le Retour de Mary Poppins) celui d’Eva Colozzi, amie, confidente et muse de Coco Chanel.

Maisie Williams (Game of Thrones) incarnera Catherine Dior, sœur de Christian Dior avec qui elle reviendra à Paris au début des années 40. Pendant que son frère se fait une place dans le monde de la mode, Catherine entre dans la résistance française, au cœur du réseau spécialisé dans le renseignement sur les mouvements et armement des armées allemandes.

Claes Bang (The Square, Dracula) sera, quant à lui, le baron Hans Gunther von Dinklage, surnommé « Spatz ». Avec son amante Coco Chanel, ils résident durant toute la guerre au Ritz, devenu le quartier général de la Luftwaffe, armée de l’air allemande. Cet ancien attaché d’ambassade allemand appartient au renseignement militaire allemand et est chargé de favoriser la Collaboration.

Écrit, réalisé et produit par Todd A. Kessler (Damages), The New Look ne dispose pas encore de date de sortie.

Emilie Bollache