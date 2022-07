Le réalisateur de Largo Winch, Jérôme Salle, a dévoilé la bande-annonce de Kompromat avec Gilles Lellouche et Joanna Kulig avant sa sortie dans les salles françaises le 7 septembre.

Librement inspiré de faits réels, Kompromat relate l’histoire de Mathieu Roussel, arrêté sous les yeux de sa fille et accusé d’être un ennemi de l’État russe. Menacé d’une longue peine de prison, il ne lui reste qu’une seule option : s’évader et rejoindre la France par ses propres moyens…

Le titre du film provient d’un terme russe inventé par le KGB et désignant des documents compromettants utilisés dans le but de nuire à une personne considérée comme ennemie de l’État russe. Dans la majorité des cas, ces documents sont fabriqués.

La bande-annonce de Kompromat présente le personnage, en apparence ordinaire, de Gilles Lellouche, brutalement arrêté et incarcéré pour diffusion d’images pédophiles sur internet. Des faits qu’il nie mais le plonge directement dans l’enfer carcéral des prisons russes.

Bien que les documents soient rapidement révélés faux, Mathieu devra trouver un moyen de s’évader s’il ne veut pas purger une peine de 15 ans de prison. Débute alors une chasse à l’homme intense afin d’échapper aux autorités et découvrir les raisons de ce kompromat.

Il s’agit du sixième film de Jérôme Salle, six ans après son précédent, L’Odysée, un biopic sur Jacques-Yves Cousteau incarné par Lambert Wilson avec Audrey Tautou et Pierre Niney. Le réalisateur avait remporté le César du meilleur premier film en 2005 grâce à Anthony Zimmer, un film policier porté par Sophie Marceau et Yvan Attal. Il est notamment connu pour ses adaptations de la bande dessinée Largo Winch en 2008 et 2011.

Jérôme Salle office également en tant que coscénariste aux côtés de Caryl Férey, écrivain français spécialiste des romans policiers, dont le livre Zulu a été adapté par le cinéaste en 2013, avec Orlando Bloom et Forest Whitaker dans les rôles principaux.

Kompromat sortira dans les salles de cinéma françaises le 7 septembre.

Emilie Bollache