Mafieux dans Les Affranchis et flic dans la série New York, police judiciaire, Paul Sorvino nous a quittés ce lundi 25 juillet de causes naturelles à Jacksonville en Floride.

Avec sa carrure imposante, Paul Sorvino s’est vite retrouvé dans des rôles puissants, notamment en tant que gangster aux côtés de Robert De Niro, Ray Liotta, qui a rejoint les étoiles le 30 mai dernier, et Joe Pesci dans Les Affranchis de Martin Scorsese en 1991.

« Nos cœurs sont brisés, il n’y aura jamais un autre Paul Sorvino, il était l’amour de ma vie et l’un des plus grands acteurs à avoir jamais honoré de sa présence l’écran et la scène », a déclaré sa femme.

Sa fille Mira, connue pour son rôle dans Maudite Aphrodite de Woody Allen en 1995 qui lui a valu l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle, s’est également exprimée sur son compte Twitter : « Mon cœur est déchiré – une vie d’amour, de joie et de sagesse s’est terminée avec lui. Il était le père le plus merveilleux. »

Fils d’immigrés italiens, Paul Sorvino a une carrière qui s’étend de 1970 à 2022. Cinquante ans de cinéma qui débutent pourtant sur les planches de Broadway, dans une comédie musicale en 1964. Entre théâtre et grand écran, l’acteur se fait une place parmi les plus grands jusqu’à son rôle dans Les Affranchis qui donnent une nouvelle poussée à sa carrière.

« J’avais fait beaucoup de comédies et des drames », a-t-il déclaré en 2015 pour les 25 ans du film, « mais je n’avais jamais joué de type vraiment dur. Ce n’est pas quelque chose que j’ai en moi. Et ce [rôle] appelait une mortalité que je sentais bien au-delà de moi. J’ai appelé mon manager trois jours avant le début du tournage et lui ai dit : « Sortez-moi de là ». Ensuite, je suis passé devant le miroir du couloir pour ajuster ma cravate. J’ai vu un regard que je n’avais jamais eu, quelque chose dans mes yeux qui m’a alarmé. Un regard mortel et sans âme qui m’effrayait et était extrêmement menaçant. J’ai regardé vers le ciel et j’ai dit : « Je l’ai trouvé. »

Paul Sorvino incarne une nouvelle fois un criminel dans Dick Tracy de, et avec, Warren Beatty en 1990, ainsi que dans Les Aventures de Rocketeer de John Johnston en 1991. En 1996, il incarne le père de Juliette dans l’adaptation de Baz Luhrmann, Roméo + Juliette. Dernièrement, il interprétait à nouveau un mafieux dans la série Godfather of Harlem.

« Beaucoup de personnes pensent que je suis vraiment un gangster ou un mafieux, en grande partie à cause des Affranchis. Je suppose que c’est le prix à payer quand on est efficace dans un rôle », a-t-il confié en 1995.

