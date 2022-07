Leonardo DiCaprio et Martin Scorsese vont adapter une nouvelle œuvre de David Grann avec The Wager pour la plateforme de streaming Apple TV+.

Martin Scorsese et l’un de ses acteurs fétiches Leonardo DiCaprio font une nouvelle fois équipe pour porter sur grand écran le roman de non-fiction de David Grann, The Wager: A Tale of Shipwreck, Mutiny, and Murder. Et que l’on peut traduire par Le pari : Une histoire de naufrage, de mutinerie et de meurtre.

Apple Original Films s’est offert les droits du livre qui n’est pas encore paru, mais devrait sortir en avril 2023.

Le projet dispose de la même équipe derrière la prochaine adaptation de Killers of the Flower Moon, une autre œuvre de David Grann. Le film ne dispose pas encore de date de sortie mais se concentrera sur une enquête du FBI autour de l’assassinat, dans les années 20 en Oklahoma, d’une tribu amérindienne qui venait de découvrir du pétrole sur ses terres. Martin Scorsese occupe la place de réalisateur, Leonardo DiCaprio tient le rôle principal et Eric Roth (Dune) celui de scénariste.

L’histoire de The Wager: A Tale of Shipwreck, Mutiny, and Murder se déroule dans les années 1740 lorsqu’un bateau de fortune, avec trente hommes amaigris, débarque sur les côtes du Brésil. Les hommes étaient l’équipage survivant d’un navire britannique, à la poursuite d’un pavillon espagnol, qui s’est écrasé sur une île de la région de la Patagonie en Amérique du Sud.

Cette histoire de survie a fait d’eux des héros. Néanmoins, six mois plus tard, un autre navire, dans un encore plus mauvais état que le premier, se présente au Chili avec trois marins qui accusent les passagers de l’autre bateau d’être des traîtres coupables de mutinerie. Alors que les paroles s’opposent, la Royal Navy organise un procès pour découvrir la vérité sur ce qui s’est passé sur l’île, exposant la survie d’un capitaine et son équipage face à l’un des climats les plus extrêmes de la planète, mais aussi la lutte contre leur nature humaine.

Il s’agira de la septième collaboration entre Martin Scorsese et Leonardo DiCaprio au cours des vingt-cinq dernières années, après Gangs of New York, Aviator, Les Infiltrés, Shutter Island, Le Loup de Wall Street et prochainement Killers of the Flower Moon.

Un autre roman de David Grann avait précédemment été adapté au cinéma par James Gray, The Lost City of Z.

Emilie Bollache