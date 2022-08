Le réalisateur d’Hunger Games, Francis Lawrence, sera aux commandes du film BioShock, adapté du jeu vidéo, pour Netflix avec le scénariste de Blade Runner 2049, Michael Green, à l’écriture.

Sorti en 2007, BioShock est un jeu de tir à la première personne prenant place en 1960. Le joueur incarne Jack, le survivant d’un accident d’avion en pleine mer Atlantique qui découvre la ville sous-marine de Rapture, construite par un milliardaire au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, loin de toute morale extérieure.

Fragmentée suite à une guerre civile, cette société est peuplée d’habitants devenus accros à un sérum qui leur donne des pouvoirs surhumains. Celui-ci est sécrété par des limaces de mer implantées dans l’estomac de petites filles, protégé par des humains génétiquement modifiés dont la peau et les organes sont greffés à un scaphandre.

Avec trois opus et un nouveau en cours de développement, la franchise BioShock s’est vendue à plus de 39 millions d’exemplaires dans le monde et a tout naturellement attiré l’attention du géant du streaming Netflix. Son adaptation de The Witcher, autre jeu vidéo renommé, est devenue l’un des plus grands succès de la plateforme.

Le scénariste Michael Green est affecté à l’écriture du scénario et Francis Lawrence à la réalisation. Après plusieurs clips musicaux, celui-ci s’est lancé dans le long-métrage avec Constantine en 2004, porté par Keanu Reeves et Rachel Weisz.

En 2007, il signe l’adaptation du roman Je suis une légende avec Will Smith qui reçoit un très bon accueil de la part du public. En 2012, Lionsgate lui confie les rênes du second volet de la saga dystopique Hunger Games. Il réalisera également les deux volets suivants, ainsi que le prequel, Hunger Games : La Ballade du serpent et de l’oiseau chanteur, annoncé pour 2023.

De son côté, Michael Green s’est d’abord illustré sur le petit écran avec les séries Sex and the City, Smallville ou encore Heroes, avant de se tourner vers le cinéma. Il a notamment signé les scénarios de Logan, Alien : Covenant, Blade Runner 2049, Le Crime de l’Orient Express, Jungle Cruise et Mort sur le Nil.

Aucune date d’entrée en production pour BioShock n’a, à l’heure actuelle, été communiquée.

Emilie Bollache