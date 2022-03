Le réalisateur des trois derniers Hunger Games va diriger l’adaptation du roman graphique Stalag-X centré sur un soldat humain prisonnier sur une lointaine planète au milieu d’un conflit interstellaire.

Stalag-X raconte l’histoire d’un soldat humain reclus et détenu dans un camp de prisonniers de guerre extraterrestre situé sur une planète lointaine au milieu d’un conflit interstellaire qui dure depuis plus d’une décennie. Croyant que son esprit détient la clé pour inverser le cours du combat, l’extraterrestre Krael le force à endurer des expériences hallucinatoires qui explorent les recoins les plus profonds de ses souvenirs traumatisants, qui, il l’espère, apporteront une réponse à la question : qu’est-ce qu’un être humain ?

Ce roman graphique, paru en 2018, provient de l’association de trois auteurs : Kevin J. Anderson, auteur de romans prenant place dans les univers de Star Wars, X-Files, Dune, etc. ; Steven L. Sears, scénariste de L’Agence tous risques, Xena, la guerrière, etc. ; et Mike Ratera, auteur de bandes dessinées (Kabur, Le Chant des Elfes).

D’abord réalisateur de clips musicaux, Francis Lawrence s’est lancé dans la direction de longs-métrages avec Constantine en 2005, porté par Keanu Reeves (Matrix Resurrections) et Rachel Weisz (Black Widow). Il enchaîne ensuite avec Je suis une légende, dont la suite est mise en chantier quinze plus tard, et le drame De l’eau pour les éléphants. Son dernier film, Red Sparrow, date de 2018 et a remporté un joli succès.

« Quand j’ai lu Stalag-X pour la première fois, j’ai été immédiatement attiré par le monde riche et unique créé par Kevin et Steven. », a-t-il confié. « Je suis ravi de collaborer avec Joy [Wilkinson, scénariste] afin de donner vie à leur roman graphique aux côtés de Brian et Brad [Brian Oliver et Bradley Fischer, fondateur et président de New Republic Pictures], qui, en tant que champions de la narration audacieuse, sont les partenaires parfaits. »

Stalag-X ne sera pas la première adaptation du cinéaste dont tous les films sont tirés de romans ou bandes dessinées. Son prochain projet, Slumberland, sera justement la transposition de Little Nemo in Slumberland de Winsor McCay.

Emilie Bollache