Quinze ans après le premier film, Will Smith sera bel et bien de retour dans la suite, toujours écrite par Akiva Goldsman et Mark Protosevich, accompagné de Michael B. Jordan.

Sorti en 2007, Je suis une légende est adapté du roman homonyme de Richard Matheson paru en 1954 dans lequel Robert Neville est l’un des derniers survivants d’une Terre où ses habitants sont infectés par un virus. Dans un New York en ruine, le personnage joué par Will Smith cherche par tous les moyens à mettre au point un antidote à partir de son sang immunisé.

Succès commercial à sa sortie, malgré des critiques mitigées, Je suis une légende s’est rapidement fait une place parmi les films de zombies aimés du grand public. Warner Bros a donc naturellement songé à une suite qui semble enfin être mise en chantier si l’on en croit le compte Instagram de Will Smith.

L’acteur américain de 53 ans a posté une photo d’un New York en ruine, annonçant la suite du film ainsi que sa collaboration avec Michael B. Jordan (Chronicle, Sans aucun remords). Étoile montante à Hollywood, Jordan a été révélé grâce à son rôle d’Adonis Creed en 2015 dans le film de Ryan Coogler, Creed : L’Héritage de Rocky Balboa puis en tant qu’antagoniste chez Marvel avec Black Panther du même réalisateur.

Le scénario de second volet de Je suis une légende sera à nouveau écrit par Akiva Goldsman et Mark Protosevich, le duo de scénaristes à l’origine du script de 2007. Goldsman compte à son actif de nombreux scénarios de films d’anticipation/fantastique avec Divergente 2 : L’Insurrection, La 5ème Vague, La Tour Sombre, etc. Protosevich, de son côté, compte dans sa filmographie des films tels que Thor, le remake d’Old Boy par Spike Lee ou encore The Cell de Tarsem Singh.

Actuellement en développement chez Warner Bros, la suite de Je suis une légende n’a pas dévoilé plus de détails concernant son intrigue ou le nom d’un potentiel cinéaste. Francis Lawrence (De l’eau pour les éléphants, Red Sparrow), réalisateur du premier opus, est actuellement occupé à la direction du prequel d’Hunger Games, La Ballade du serpent et de l’oiseau chanteur.

Emilie Bollache