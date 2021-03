Amazon Prime vient de dévoiler la bande-annonce de Sans Aucun remords, le nouveau film de Stefano Sollima, avec Michael B. Jordan, d’après le livre de Tom Clancy.

Après Creed et Black Panther, Michael B. Jordan semble vouloir s’imposer comme une action star incontournable à Hollywood. La preuve avec ce trailer spectaculaire et nerveux où l’acteur exécute des cascades à faire pâlir Tom Cruise. Un projet dans lequel il est investi jusqu’à être coproducteur aux côtés de Akiva Goldsman, Josh Applebaum et André Nemec.

Sans aucun remords (Without Remorse) est l’adaptation du roman éponyme de Tom Clancy, le maître du techno-thriller, publié en 1993. Le livre est imbriqué dans l’univers de Jack Ryan, le héros phare de Clancy, dont les aventures ont été adaptées de multiples fois au cinéma. Mais cet opus ne lui est pas consacré. C’est au passé de son collaborateur John Terence Kelly, soldat d’élite chargé des opérations spéciales, que nous allons nous intéresser.

Lorsque des soldats russes assassinent sa femme enceinte en représailles de son implication dans une opération secrète, le Chef John Kelly poursuit les assassins. Au cours de sa vendetta, il va découvrir une plus vaste conspiration menaçant de déclencher une guerre totale entre les États-Unis et la Russie. S’il veut sauver son pays, il va devoir se battre sans aucun remords.

Pour porter cette histoire à l’écran, nous retrouvons un duo familier des thrillers politiques sous haute tension. À la réalisation, l’Italien Stefano Sollima. Il est le fils du réalisateur Sergio Sollima, un des grands noms du western spaghetti. Il est notamment connu pour la très nerveuse suite de Sicario de Denis Villeneuve, Sicario La Guerre des Cartels. Et à l’écriture, le scénariste de ce dernier film, Taylor Sheridan, également auteur de Comancheria et Wind River. Le script est coécrit avec Will Staples.

Jodie Turner-Smith et Jamie Bell, ainsi que Lauren London, Brett Gelman, Jacob Scipio, Jack Kesy, Colman Domingo, Todd Lassance, Cam Gigandet, Luke Mitchell et Guy Pearce complètent le casting.

Une bande-annonce donc qui fait vite monter l’adrénaline. Cascades, séquences de combat et d’infiltration s’enchaînent au rythme de nos battements de cœur. Le trailer s’achève sur une séquence époustouflante où Jordan met le feu à une voiture avant de s’installer tranquillement à l’intérieur pour interroger son occupant… John Wick n’a qu’à bien se tenir!

Sans aucun remords est attendu sur Amazon Prime le 30 avril 2021.

Raphaël Mussard