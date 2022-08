Le créateur de la série Black-ish, Kenya Barris, prend les rênes du remake du Magicien d’Oz pour le studio Warner Bros, tandis que New Line développe également son projet avec Nicole Kassell à la barre.

Le Magicien d’Oz est d’abord un roman pour enfants écrit par Lyman Frank Baum et publié aux États-Unis en 1900. L’histoire conte le voyage de Dorothy, et de son chien Toto, du Kansas jusqu’au merveilleux pays d’Oz. Afin de retourner chez elle, une sorcière lui conseille de trouver le Magicien d’Oz en suivant un chemin de briques jaunes.

Adapté à de nombreuses reprises au cinéma, la version la plus mythique est celle musicale signée Victor Fleming en 1939, avec la grande Judy Garland dans le rôle de Dorothy et produit par la MGM.

Kenya Barris sera donc le scénariste et réalisateur de cette réinvention du livre pour enfants. Un projet différent de celui de New Line, dirigé par Nicole Kassell (Watchmen). Peu d’informations concernant ces deux remakes ont été dévoilées. Les deux sont néanmoins basés sur le livre de Lyman Frank Baum.

Avant de se lancer dans la production du film, Kenya Barris doit d’abord en terminer avec celle de son premier long-métrage, You People, pour le géant du streaming Netflix. L’histoire est tirée d’un scénario que le cinéaste a écrit avec Jonah Hill, et se concentre sur un couple et leurs familles au milieu d’affrontements culturels, attentes sociétales et différences générationnelles. Le casting comprend Jonah Hill (Don’t Look Up), Eddie Murphy (Un prince à New York 2), Julia Louis-Dreyfus (Veep) et Nia Long (Empire).

Kenya Barris est également à l’écriture d’un remake de la comédie sportive de 1992, Les Blancs ne savent pas sauter de Ron Shelton, avec le rappeur Jack Harlow dans le rôle principal.

Le réalisateur est surtout connu pour avoir créé la sitcom ABC Black-ish, et ses deux spin-offs, Grown-ish et Mixed-ish, qui se focalise sur un père de quatre enfants qui se plaint du peu d’intérêt de ceux-ci envers la culture afro-américaine.

Emilie Bollache