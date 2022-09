La chaîne HBO va adapter sa propre série documentaire, The Way Down : God, Greed, and the Cult of Gwen Shamblin , avec Sarah Paulson dans le rôle de la fondatrice du culte amaigrissant.

Lancée en septembre 2021 sur la plateforme de streaming HBO Max, The Way Down : God, Greed, and the Cult of Gwen Shamblin est devenue la docu-série la plus regardée au moment de sa sortie. En cinq épisodes, elle suit la fondatrice du programme de régime Weigh Down Workshop et du groupe chrétien The Remnant Fellowship.

En 1980, Gwen Shamblin se lance dans le soutien amaigrissant et dispense ses sessions dans des églises chrétiennes des États-Unis. En 1995, mille églises participaient à son programme dans quarante-neuf États du pays, mais aussi au Canada et au Royaume-Uni.

Au fil des ans, de nombreuses protestations se sont élevées concernant ses régimes et son utilisation de l’Église dans la promotion de son culte. En 2021, elle décède dans un crash d’avion et ne lègue aucune miette de sa fortune, estimée à plusieurs millions de dollars, à l’Église.

C’est en avril dernier que Deadline a annoncé que HBO adapterait son documentaire en série. Sarah Paulson y tiendra le rôle de Gwen Shamblin, devenue célèbre avec son Weigh Down Workshop, un programme de régime chrétien, et la Remnant Fellowship Church. Figure charismatique avec l’image soigneusement étudiée, elle a notamment été accusée d’abus et d’exploitation émotionnels, psychologiques et physiques de l’Église.

Actuellement toujours en développement, la série est produite par Michelle Dean, derrière The Act, avec Patricia Arquette et Joey King, également inspirée de l’histoire vraie d’une mère atteinte du syndrome de Münchhausen par procuration qui la poussait à rendre sa fille malade afin d’obtenir de l’attention.

À l’origine composée de seulement trois épisodes, la série documentaire The Way Down : God, Greed, and the Cult of Gwen Shamblin examinait l’héritage de The Remnant Fellowship, tristement célèbre pour avoir subvenu aux frais de justice de ses membres Joseph et Sonya Smith, condamnés en 2007 pour le meurtre de leur fils Joseph, huit ans.

Suite à la mort de Gwen Shamblin, HBO a commandé deux nouveaux épisodes, diffusés en avril 2022, revenant sur les circonstances mystérieuses entourant l’accident d’avion et les nouveaux témoignages de survivants de son culte, aujourd’hui toujours en activité.

Emilie Bollache