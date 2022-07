Alors que la saison 2 de la série à sensation Euphoria s’est conclue il y a quelques mois, son créateur Sam Levinson a diffusé les premières images de son nouveau projet avec Lily-Rose Depp et le chanteur The Weeknd.

La chaîne HBO continue sa fructueuse collaboration avec Sam Levinson après la série Euphoria, portée par Zendaya (Dune), qui s’intéresse à la génération Z, les jeunes nés après les années 2000, entre l’importance des réseaux sociaux, l’omniprésence d’Internet et leur consommation de drogues.

Largement saluée par le public et les critiques, Euphoria est notamment connue pour ses scènes sulfureuses et crues.

Une dimension que l’on devrait retrouver dans The Idol d’après sa bande-annonce. Les intrigues lycéennes laissent place à l’industrie musicale au sein de laquelle le personnage de Lily-Rose Depp, une idole montante de la pop ultra-sexualisée, entame une liaison avec le gourou d’une secte de développement personnel incarné par le chanteur The Weeknd.

Présentée comme un mélange entre Euphoria et The Deuce, une autre série d’HBO s’intéressant à la naissance de l’industrie de la pornographie à New York, The Idol devrait disposer du même soin apporté à sa mise en scène et traiter de thématiques contemporaines.

Lily-Rose Depp a commencé sa carrière au cinéma en 2014 avec le film Tusk. Elle est ensuite apparue dans des productions aussi bien françaises qu’internationales (La Danseuse, Le Roi). The Idol sera sa première incursion dans une série.

Abel Makkonen Tesfaye, alias The Weeknd, est un auteur-compositeur-interprète mainte fois récompensé. Il a récemment participé à Uncut Gems de Joshua et Ben Safdie avec Adam Sandler sur le propriétaire d’une bijouterie à New York qui voit sa vie chamboulée lorsque sa marchandise est volée.

Amy Seimetz (The Killing) devait à l’origine réaliser plusieurs épisodes mais un changement de direction artistique, un an après le début du tournage, a poussé Sam Levinson à repasser derrière la caméra.

The Idol devrait être diffusée en fin d’année mais aucune date précise n’a été communiquée.

Emilie Bollache