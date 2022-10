La plateforme de streaming a mis en ligne la bande-annonce de Causeway, un drame à fleur de peau porté par Jennifer Lawrence.

Projeté en avant-première mondiale au Festival international du film de Toronto, Causeway est signé par Lila Neugebauer, metteur en scène de théâtre (The Waverly Gallery) et réalisatrice de télévision (des épisodes des séries Room 104 et Maid).

Elle signe ici son tout premier long métrage, avec en vedette Jennifer Lawrence qui s’empare de la plateforme de streaming Apple TV+ après Don’t Look Up sur Netflix, comédie dramatique déjantée qui brossait un portrait percutant du monde occidental contemporain.

Causeway trace le chemin vers la guérison d’une femme qui lutte pour réintégrer sa vie à la Nouvelle-Orléans après avoir été blessée par un engin explosif en Afghanistan. Ingénieure de métier, elle entame un voyage intime vers l’acceptation, en passant par le deuil et l’amitié florissante entre deux âmes ébranlées.

À ses côtés, nous retrouvons Brian Tyree Henry (séries Atlanta, This is Us), aperçu cette année dans Bullet Train. Il incarne ici un homme aux prises avec son passé. Linda Emond, Stephen McKinley Henderson et Jayne Houdyshell font également partie du casting.

Le film, écrit par Ottessa Moshfegh, Luke Goebel, Elizabeth Sander, est également produit par Jennifer Lawrence et Justine Ciarrocchi. Dans un entretien accordé à The Hollywood Reporter lors du Festival international du film de Toronto, l’actrice confiait : « C’est pour cela qu’on a créé la société production Excellent Cadavers, c’est pour une opportunité comme celle-ci. »

On retrouvera prochainement Jennifer Lawrence dans Bad Blood, une autre production diffusée sur Apple TV+ où elle s‘associera de nouveau avec Adam McKay après Don’t Look Up. Ce biopic retracera l’ascension et la chute d’Elizabeth Holmes, la fondatrice de Theranos, société spécialisée dans les services médicaux.

Causeway sera disponible sur Apple TV+ le 4 novembre 2022.

Alizée Jacquey