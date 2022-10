Emily Watson et Shirley Henderson seront les têtes d’affiche de la série Dune : The Sisterhood, un préquel de Dune centré sur la création de l’ordre des Bene Gesserit.

Après le succès fin 2021 du Dune de Denis Villeneuve, adaptation de la première partie du fameux roman de Frank Herbert, Legendary Pictures s’est lancé dans la production d’une série préquelle pour la plateforme HBO Max.

Inspirée du livre Dune, les origines : La Communauté des Sœurs de Brian Herbert et Kevin J. Anderson, l’intrigue se déroule 10 000 ans avant les aventures de Paul Atréides. On y suit le combat de deux sœurs Harkonnen, incarnées par Watson et Henderson, contre des forces qui menacent l’humanité, ainsi que la création de la secte légendaire des Bene Gesserit.

D’après Deadline, Emily Watson et Shirley Henderson joueront respectivement les rôles de Valya et Tula Harkonnen : deux sœurs qui se sont élevées au pouvoir au sein d’une organisation secrète composée uniquement de femmes et vouées à devenir le Bene Gesserit.

Déjà nommée aux Oscars pour ses rôles dans Breaking the Waves et Hilary and Jackie, Watson s’est récemment illustrée dans la série HBO Chernobyl, où elle interprétait Ulana Khomyuk, une scientifique pleine d’initiative qui lutte pour faire éclater la vérité sur la catastrophe.

Shirley Henderson est connue du public pour son rôle de Mimi Geignarde dans la saga Harry Potter. Elle est également apparue dans Bridget Jones, Okja et, plus récemment, dans Coup de Théâtre de Tom George.

Créatrice, co-showrunner et productrice exécutive de Dune : The Sisterhood, Diane Ademu-John collabore, selon Variety, avec Alison Schapker, elle aussi co-showrunner et productrice exécutive. Le premier épisode de la série sera réalisé et produit par Johan Renck, lequel a déjà travaillé avec Emily Watson pour Chernobyl.

Denis Villeneuve, Jon Spaihts, Scott Z. Burns, Matthew King, John Cameron et Cait Collins sont également producteurs exécutifs, en collaboration avec les ayants droit de l’œuvre de Frank Herbert : Brian Herbert, Byron Merritt et Kim Herbert.

Après que Dune a remporté six Oscars, cinq BAFTA et un Golden Globe en 2022, Legendary Pictures semble vouloir développer l’univers cinématographique autour de la saga de Frank Herbert, réputée inadaptable suite aux déboires des films de Jodorowsky et Lynch. La deuxième partie du film de Villeneuve est actuellement en production et devrait sortir sur les écrans en novembre 2023.

Aésane Geeraert