La suite de l’adaptation de Dune par Denis Villeneuve, prévue pour le 18 octobre 2023, continue d’étoffer sa distribution avec l’actrice française Léa Seydoux qui incarnera Dame Margot.

Après un passage remarqué au Festival au Cannes dans Les Crimes du Futur de David Cronenberg et Un si beau matin de Mia Hansen-Løve, Léa Seydoux entre en discussion pour Dune : Partie 2.

Selon Deadline, l’actrice française rejoint le casting cinq étoiles de ce nouveau volet de la fresque de science-fiction tiré du roman de Frank Herbert. Elle devrait y jouer le rôle de Dame Margot, l’épouse Bene Gesserit du comte Hasimir Fenring, un proche de l’empereur interprété par Christopher Walken.

Décrite comme disposant d’une silhouette parfaite, de cheveux dorés et d’yeux gris-vert, elle informera, en vain, les Harkonnens de la survie de Paul Atréides (Timothée Chalamet) et aidera Dame Jessica (Rebecca Ferguson), en raison de leur appartenance au même ordre.

Le tournage de Dune : Partie 2 devrait débuter au début de l’automne. Denis Villeneuve tient à nouveau les rôles de producteur, réalisateur et coscénariste aux côtés de Jon Spaihts, déjà présent sur le premier opus.

Léa Seydoux se joint à Christopher Walken (Severance), Florence Pugh (Black Widow) et Austin Butler (Once Upon a Time… in Hollywood) en tant que nouvelles recrues. Ils incarneront respectivement l’empereur Shaddam IV Corrino, sa fille, la princesse Irulan, et son neveu, Feyd-Rautha.

Stellan Skarsgård (Chernobyl), Timothée Chalamet (The French Dispatch), Rebecca Ferguson (Doctor Sleep), Zendaya (Euphoria) et Josh Brolin (Avengers Endgame) reprennent, quant à eux, leurs rôles.

Depuis sa révélation critique dans La Belle Personne de Christophe Honoré en 2008, Léa Seydoux enchaîne les projets, aussi bien français qu’internationaux. Elle a récemment été à l’affiche de Tromperie d’Arnaud Desplechin, Mourir peut attendre de Cary Joji Fukunaga ou encore The French Dispatch de Wes Anderson.

Dune : Partie 2 est, pour l’instant, attendue dans les salles françaises le 18 octobre 2023.

Emilie Bollache