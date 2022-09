Résumé : À Londres, dans les années 1950, un producteur américain désespéré tente d’adapter une pièce de théâtre très populaire jouée à West End, le quartier regroupant la plupart des théâtres londoniens. C’est alors que des membres de son équipe se font assassiner les uns après les autres. L’enquête est confiée à Stoppard, un inspecteur fatigué et blasé, affublé d’une recrue trop zélée, Constable Stalker.

♥♥ ♥♥♥

Avec Coup de théâtre, le studio Searchlight choisit de suivre la tendance des films policiers dans la veine des enquêtes écrites par Agatha Christie où la galerie de personnages/suspects est dotée d’un casting conséquent de star du cinéma. Initié avec Le Crime de L’Orient Express en 2017 par Kenneth Branagh, une adaptation du roman d’Agatha Christie, ce regain du genre a trouvé son maître en Rian Johnson. Avec À Couteaux Tirés, le réalisateur a su maîtriser les codes pour mieux les renverser et emmener le spectateur là où il ne l’attend pas. Mais une fois que l’on a vu un whodunit, on les a tous vu. C’est du moins ce qu’affirme le personnage d’Adam Brody, metteur en scène hollywoodien, qui se retrouve justement mêlé à une enquête tout droit sortie de l’esprit d’Agatha Christie. Coup de théâtre se base, en effet, sur une véritable pièce de théâtre de l’écrivain britannique, qui a passé en 2012 le cap des 25 000 représentations. Ainsi, pour son premier long-métrage, le réalisateur Tom George navigue entre les deux modèles des films à énigme. Malgré le décor de Londres dans les années 1950, le film ne prend pas le parti des transpositions strictes de Kenneth Branagh ni de la relecture contemporaine de Rian Johnson. Pourtant, Tom George emprunte aux deux. On retrouve le soin des décors et des costumes, un montage dynamique et des dialogues assurés. Une ressemblance avec le style de Wes Anderson peut être trouvée dans l’utilisation du split screens et de l’insert. Des clins d’œil aux films noirs sont également visibles. Le tout donne un ensemble divertissant et original, comparé à des films hollywoodiens plus classiques, mais le manque d’un style franc laisse Coup de théâtre sous la comparaison de ses homologues. On ne peut que regretter l’absence de ce parti pris qui aurait donné à l’image une allure plus mémorable avec une utilisation des lumières et des couleurs plus vivantes. La réalisation reste timide. Tom George se contente en majorité de plans fixes où des tentatives de fantaisie se font sentir mais s’inspire d’autres. L’enquête policière reste néanmoins intéressante même si le film aurait mérité de voir son concept plus élaboré et sa réalisation plus audacieuse, avec des acteurs qui dépeignent des suspects extravagants. Un jeu renforcé par celui de Saorise Ronan qui retranscrit malgré tout à merveille les réactions des spectateurs dans une mise en abyme du théâtre au cinéma.

Emilie Bollache