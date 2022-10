Un biopic sur la vie du célèbre couturier Karl Lagerfeld est actuellement en préparation, et ce n’est autre que Jared Leto qui incarnera le rôle principal.

Jared Leto prendra ainsi les traits du Kaiser de la mode dans ce futur biopic, produit par sa société Paradox en collaboration avec son amie Emma Ludbrook et la Maison Lagerfeld à la coproduction.

Selon Deadline, des interlocuteurs et confidents de longue date de l’icône allemande prendront également part au projet. Pier Paolo Righi, Caroline Lebar et Sébastien Jondeau en seront producteurs exécutifs.

Le premier a travaillé comme directeur général chez Lagerfeld durant plus de dix ans. La seconde a passé 35 ans auprès du couturier, comme collaboratrice et conseillère, tant sur la marque que sur ses communications privées. Le troisième a quant à lui été assistant personnel et garde du corps de Lagerfeld pendant vingt ans, avant de devenir l’un des consultants de la marque.

Depuis le début de sa carrière à la fin des années 1990, Jared Leto collectionne les rôles hauts en couleurs. Toxicomane en déchéance dans Requiem for a dream, homme aux mille visages dans Mr. Nobody, Joker délirant dans Suicide Squad et méconnaissable en Rayon dans Dallas Buyers Club, le chanteur de Thirty Seconds to Mars s’est bâti une image d’acteur polymorphe.

L’année dernière, il incarnait le fantasque Paolo Gucci dans House of Gucci de Ridley Scott, aux côtés d’Adam Driver et Lady Gaga. Il renoue ainsi avec l’univers de la mode, dans le rôle de Lagerfeld, fier d’incarner celui qu’il considère comme une source d’inspiration.

« C’était un vrai polymathe. », déclare Leto « Un artiste, un inventeur, un leader et, plus important, un homme d’une grande bonté. Lorsqu’on s’est réunis avec l’équipe de Lagerfeld, on s’est immédiatement entendus sur la même vision créative : produire une ode respectueuse envers Karl, tout en repoussant les limites artistiques de ce que peut être un biopic. Je remercie Karo, Pier et Seb pour avoir rendu cette aventure possible. »

Pour le moment, le scénario du film est tenu secret. Il abordera les relations clés de la vie de Lagerfeld sous un angle inattendu, à l’image de l’homme en question. On ignore pour l’heure qui sera à la réalisation.

« Cela fait des années que les producteurs hollywoodiens nous contactent et veulent collaborer pour un film sur la vie iconique de Karl. », explique Righi « Ce n’est qu’en rencontrant Jared et Emma qu’on a senti que l’on pourrait raconter cette histoire d’une manière artistique qui aurait plu à Karl. Au fil de nos conversations, nous avons créé une relation de confiance, dans laquelle notre créativité s’épanouit. C’est ce qui va nous permettre de travailler efficacement sur ce beau projet. »

Karl Lagerfeld est décédé en février 2019 à l’âge de 85 ans et demeure l’un des créateurs les plus fascinants et réputés de notre époque. Le 30 septembre dernier, Anna Wintour de Vogue et le Metropolitan Museum of Art de New York ont annoncé que l’exposition du Met Gala 2023 sera consacrée au styliste. Elle retracera six décennies de sa carrière à travers son processus créatif, l’évolution de ses designs et son impact éternel sur la mode. À travers son œuvre et prochainement à l’écran, l’homme aux lunettes noires n’a, semble-t-il, pas fini de faire parler de lui.

Aésane Geeraert