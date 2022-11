La nouvelle série du réalisateur de Drive, à destination de Netflix, se dévoile un peu plus à travers une envoûtante bande-annonce.

Découvert par le grand public avec Drive en 2011, après un passage remarqué au festival de Cannes, le réalisateur Nicolas Winding Refn semblait dernièrement avoir disparu des écrans de cinéma. Le cinéaste danois n’avait en effet plus réalisé de long-métrage depuis The Neon Demon, son film d’horreur expérimental sur le milieu de la mode, sorti en 2016.

Il n’est pas resté inactif pour autant et suite à ce dernier film, Refn s’est attelé à bien d’autres projets. Outre une apparition en tant que personnage dans le jeu vidéo Death Stranding, le metteur en scène a surtout réalisé la mini série en dix épisodes, Too old to die young pour Prime Video.

Si cette première incursion télévisuelle a été différemment reçue, le réalisateur semble y avoir trouvé son compte, puisqu’il s’est attelé à la création d’une nouvelle série, Copenhagen Cowboy, cette fois pour le compte de Netflix.

D’une durée de six épisodes de soixante minutes, la série est produite et entièrement réalisée par Refn lui-même, marquant ainsi son grand retour au Danemark, presque dix-huit ans après Pusher 3 : L’Ange de la mort.

Si l’intrigue est encore un peu nébuleuse, on sait cependant que le scénario tournera autour de Miu, une mystérieuse jeune femme qui parcourt le monde criminel de Copenhague en quête de justice et de vengeance. Elle y croisera la route de sa Némésis Rakel, et les deux femmes vont se lancer dans une odyssée à travers le réel et le surnaturel, impliquant également leur passé et leur avenir.

Et si ce synopsis semble énigmatique, cette nouvelle bande-annonce l’est tout autant. Miu, mutique et impassible, évolue dans un Copenhague fantasmatique, baigné de lumières colorées. Des personnages aussi étranges qu’elle apparaissent et semblent se dresser sur sa route, menant ainsi à des affrontements qui mêlent poings et armes blanches.

Les amateurs de l’univers de Winding Refn ne devraient pas être trop dépaysés tant ce trailer multiplie les clins d’œil à ses précédentes œuvres. Les combats à mains nues rappellent ainsi les duels de boxe dans Bronson et Only God Forgives. L’héroïne mutique s’inscrit aussi parfaitement dans le sillage des protagonistes de Drive et de Valhalla Rising : le Guerrier silencieux.

C’est la comédienne danoise Angela Bundalovic (série The Rain) qui incarne l’énigmatique Miu, quand Lola Corfixen (la fille de Nicolas Winding Refn dans son premier rôle à l’écran) campe Rakel. La série marque également les retrouvailles de Refn avec l’acteur Zlatko Burić, déjà présent dans la trilogie Pusher, et dernièrement à l’affiche de la palme d’or Sans Filtre.

Copenhagen Cowboy sera disponible sur Netflix dès le 5 janvier 2023.

Timothée Giret