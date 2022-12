Sony Pictures a dévoilé les premières images du thriller de science-fiction de Bryan Woods et Scott Beck, avec Adam Driver en astronaute perdu sur la Terre 65 millions d’années dans le passé.

Les deux réalisateurs ne sont pas inconnus au bataillon, car on leur devait déjà le scénario du film d’épouvante Sans un bruit en 2018. À la production, on retrouve Sam Raimi, ainsi que Deborah Liebling et Zainab Azizi. Ce nouveau thriller promet déjà d’être haletant.

L’intrigue est centrée autour de Mills, incarné par Adam Driver, un astronaute dont le vaisseau s’écrase sur une mystérieuse planète. Le naufragé découvre non seulement qu’il n’est pas seul mais se rend bientôt compte que ladite planète n’est autre que la Terre… 65 millions d’années dans le passé. Avec l’unique autre survivante du crash, la jeune Koa, Mills va devoir survivre dans cet environnement hostile, peuplé de créatures préhistoriques.

La bande-annonce met l’accent sur l’accident du vaisseau, percuté par un astéroïde non répertorié. La séquence catastrophe s’y déroule majoritairement en plans rapprochés, au plus près de l’astronaute cahoté. Aux grands espaces intergalactiques, le film préfère la prison suffocante du cockpit où la survie d’Adam Driver est d’emblée menacée.

La survie est pourtant synonyme de solitude. Aucune réponse à l’appel de détresse passé par le personnage. Quant à la survivante qu’il déniche dans un caisson intacte, c’est encore une enfant qu’il lui faut prendre en charge. L’astronaute Mills apparaît d’ailleurs assez paternel avec la petite Koa, dont il panse les blessures.

Les premiers paysages du film se dévoilent eux aussi : une nature luxuriante où Adam Driver évolue en manquant les arbres à la façon d’un Schwarzenegger. La forêt vierge où se dissimule un alien ennemi ne peut que rappeler le célèbre Predator.

Pourtant, les prédateurs que cette bande-annonce révèle n’ont rien d’aliens humanoïdes. Il s’agit bel et bien de dinosaures. Cet avant-goût du film met déjà en scène l’attaque d’un T-rex et l’intrusion d’un raptor. 65 La Terre d’avant sera donc non seulement un film de naufrage spatial, mais également un film de dinosaure ; catégorie dans laquelle la saga iconique Jurassic Park n’a encore jamais eu de concurrent sérieux.

Suite de la franchise, la récente trilogie des Jurassic World semble s’être embourbée dans la logique du parc instaurée par les premiers volets de Steven Spielberg, sans vraiment réussir à en tirer parti.

Le thriller de Bryan Woods et Scott Beck pourrait donc s’avérer le film où l’homme fera face au lézard titanesque en pleine nature, sans le secours d’un enclos à l’épreuve des crocs.

65 La Terre d’avant sortira en salle le 10 mars 2023, distribué par Sony Pictures.

Aésane Geeraert