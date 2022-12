Le réalisateur de Tigre et Dragon et de L’Odyssée de Pi est annoncé aux commandes d’un biopic sur Bruce Lee, avec son propre fils Mason Lee devant la caméra.

Après les récentes sorties remarquées de plusieurs biopics consacrés à des icônes culturelles, comme Elvis de Baz Luhrmann et Blonde d’Andrew Dominik, une autre personnalité emblématique reviendra sur le devant de la scène cinématographique : Bruce Lee.

Le célèbre acteur et champion d’arts martiaux sino-américain avait déjà fait l’objet d’un long-métrage avec Dragon, l’histoire de Bruce Lee, réalisé par Rob Cohen en 1993. Le comédien Jason Scott Lee lui prêtait alors ses traits. Plus récemment, Bruce Lee est également apparu en tant que personnage secondaire dans Once Upon a Time… in Hollywood de Quentin Tarantino.

S’il n’a pas encore de titre, on sait déjà que le nouveau film consacré à l’histoire du Petit Dragon sera mis en scène par un habitué du cinéma d’arts martiaux : Ang Lee. Le réalisateur taïwanais s’est en effet déjà brillamment illustré avec Tigre et Dragon, en 2000, remportant quatre Oscars dont celui du Meilleur film en langue étrangère. Suite à ce succès, Ang Lee s’est orienté vers une carrière américaine au cours de laquelle il a notamment signé Le Secret de Brokeback Mountain et L’Odyssée de Pi, obtenant deux Oscars du meilleur réalisateur.

Pour ce nouveau projet, le cinéaste sera accompagné de son fils, Mason Lee, qu’il a choisi pour incarner le Petit Dragon. Si le jeune acteur de 32 ans est relativement inconnu en Occident (à l’exception d’un petit rôle dans Very Bad Trip 2), il a déjà fait l’affiche d’un certain nombre de films asiatiques, comme le récent polar hongkongais Limbo.

D’après Deadline, Ang et Mason Lee travaillent depuis longtemps sur le projet ; ce dernier s’entraînant physiquement depuis trois ans pour être à la hauteur du rôle. Le long-métrage semble d’ailleurs avoir une importance particulière pour le réalisateur, comme en témoigne sa déclaration dans les colonnes du site américain :

« Accepté ni comme entièrement américain ni comme entièrement chinois, Bruce Lee était un pont entre l’Est et l’Ouest qui a fait découvrir le Kung-Fu chinois au monde. C’était un scientifique du combat et un performeur emblématique qui a révolutionné à la fois les arts martiaux et le cinéma d’action. Je me sens obligé de raconter l’histoire de cet être humain brillant et unique qui aspirait à l’appartenance, possédait un pouvoir énorme malgré sa petite stature et qui, grâce à un travail acharné et inlassable, a transformé des rêves impossibles en réalité. »

Si on ignore encore si ce nouveau film abordera la vie de Bruce Lee dans son ensemble ou s’il se concentrera sur une période bien précise, on sait déjà que le script sera écrit par Dan Futterman. Le scénariste est un habitué des biopics avec à son actif les scénarios de Truman Capote et de Foxcatcher.

On sait également que Shannon Lee, la fille de Bruce Lee, officiera en tant que productrice sur le film. Elle avait déjà produit le documentaire Je suis Bruce Lee et la série La Légende de Bruce Lee, tous deux consacrés à son père.

Le film d’Ang Lee n’a pour l’instant aucune date de sortie annoncée.

Timothée Giret