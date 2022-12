Plus de cinquante ans après sa sortie, Easy Rider de Dennis Hopper avec Peter Fonda et Jack Nicholson pourrait avoir droit à un remake.

À sa sortie en 1969, Easy Rider a marqué la contre-culture américaine via sa représentation des communautés marginales et de la jeunesse agitée et progressiste, portant un regard puissant sur l’évolution sociopolitique au cœur des années psychédéliques.

Mettant en scène Peter Fonda et Dennis Hopper lui-même dans le rôle de deux jeunes motards lancés sur les routes américaines, le film offre aussi l’un des premiers rôles marquants à Jack Nicholson alors au commencement de sa carrière depuis dix ans.

Si Easy Rider a ouvert et popularisé le genre road movie, il est également resté dans les mémoires pour sa bande originale composée de morceaux désormais cultes de l’histoire du rock. Outre des titres de Jimi Hendrix et de The Byrds, c’est surtout l’iconique Born to Be Wild du groupe Steppenwolf qui a marqué les esprits.

Devenu un emblème de la jeunesse du début des années 70, le film de Dennis Hopper a également joué un rôle important dans la naissance du Nouvel Hollywood. En rencontrant un important succès commercial, avec soixante millions de dollars de recettes mondiales pour moins d’un demi-million de budget, Easy Rider a ainsi démontré que des films avec une portée sociale pouvaient fonctionner auprès du public.

Il fut également un franc succès critique, obtenant le prix de la première œuvre au festival de Cannes et deux nominations aux Oscars (Meilleur scénario écrit par Peter Fonda, Dennis Hopper, Terry Southern, et Meilleur second rôle pour la performance de Jack Nicholson). Time Magazine l’a notamment qualifié comme « l’un des films les plus importants du 20e siècle ».

Selon Variety, les producteurs Maurice Fadida (Les 7 de Chicago) et Eric B. Fleischman, détenteurs des droits d’adaptation de l’original, souhaiteraient en développer une nouvelle version actualisée. Ils citent les Creed via leurs liens à la saga Rocky, comme inspiration en substance.

Easy Rider nouvelle génération aborderait ainsi des thèmes contemporains avec le même esprit marginal que le film de Hopper. « Notre objectif est de s’appuyer sur la contre-culture et le récit de liberté que l’original nous a offert, et de donner aux jeunes d’aujourd’hui un film qui accorde une vraie attention à leur propre contre-culture. », a déclaré Maurice Fadida.

Et d‘ajouter « Ce que les jeunes spectateurs d’aujourd’hui vivent au quotidien peut sembler fou aux yeux des générations plus âgées, mais cela peut très bien devenir la norme sociale, comme ce fut le cas avec le changement culturel de la fin des années soixante. Nous espérons pouvoir jouer un rôle dans ce changement. »

Pour l’heure, les producteurs sont à la recherche de scénaristes et de réalisateurs pour donner corps au projet, et aucun nom n’a encore été évoqué.

Timothée Giret