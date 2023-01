L’actrice italienne star des années 1950 nous a quittés ce 16 janvier 2023 à l’âge de 95 ans.

Giga Lollobrigida est décédée dans une clinique hospitalière de Rome et dont la cause du décès reste encore non précisée. Selon l’agence de presse italienne Lapresse et les informations relayées par Variety, l’actrice avait subi une chirurgie en septembre dernier suite à une fracture du fémur et, remise sur pied, elle s’était présentée aux élections du Sénat italien, sans remporter de siège.

La carrière de Gina Lollobrigida débute dans les années 1950. Après avoir décliné la proposition de Howard Hughes, qui l’invitait à tourner à Hollywood, elle se fait connaître aux côtés de Gérard Philipe dans Fanfan la Tulipe de Christian Jaque en 1952.

L’année suivante, elle joue pour la première fois dans une production américaine, avec Humphrey Bogart et Jennifer Jones dans le film noir Plus fort que le Diable de John Huston, tourné en Italie. En 1953, elle est à l’affiche avec Vittorio De Sica de Pain, amour et fantaisie de Luigi Comencini, qui lui permet de décrocher le BAFTA de la meilleure actrice dans un film étranger.

Trois ans plus tard, elle reçoit le prix de la meilleure actrice, à l’occasion de la première cérémonie des David di Donatello de l’Académie du Cinéma Italien, pour son rôle dans La Belle des Belles. On la retrouve rapidement sur grand écran dans Trapèze de Carol Reed, film tourné à Paris avec Burt Lancaster et Tom Curtis. Mais aussi dans l’adaptation franco-italienne du classique Notre-Dame de Paris où elle incarne Esmeralda, volant la vedette au Quasimodo d’Anthony Quinn.

D’autres projets d’envergure suivent, tels que Salomon et la reine de Saba, romance historique de King Vidor avec Yul Brynner, et La Proie des vautours, film de guerre de John Sturges avec Frank Sinatra, Peter Lawford et Steve McQueen.

Deux ans plus tard, Gina Lollobrigida donne la réplique à Rock Hudson dans la comédie romantique Le rendez-vous de septembre. Elle vogue alors entre les productions italiennes, américaines et occasionnellement françaises. Le film franco-italien Vénus Impériale, sur la sœur de Napoléon, lui vaut un second David di Donatello.

La Femme de paille, thriller de l’anglais Basil Dearden avec Sean Connery et Ralph Richardson, marque le déclin de sa carrière internationale au mitan des années 1960. Elle continue cependant de tourner dans des films italiens mais apparaît de moins en moins dans les productions internationales, jusqu’en 1968, année où elle incarne la sulfureuse Carla dans la comédie de Melvin Frank Bonsoir Madame Campbell, nommé aux Golden Globes.

Sa carrière s’essouffle véritablement au début des années 70. Après onze ans d’absence, elle revient toutefois à l’écran dans la série de CBS, Falcon Crest, où elle tient le rôle récurrent de Francesca Gioberti. Puis apparaît deux ans plus tard dans une autre série, La Croisière s’amuse. La décennie suivante, elle rejoint le casting prestigieux Les Cents et une nuits de Simon Cinéma d’Agnès Varda, en compagnie de Marcello Mastroianni, Catherine Deneuve, Alain Delon, Anouk Aimee et Fanny Ardant.

Sa carrière déclinant, Gina Lollobrigida trouve d’autres centres d’intérêt, comme le journalisme et la sculpture. Elle candidate également pour un siège au Parlement Européen, sans succès. Puis elle enchaîne les prix pour sa reconnaissance : la Médaille de la Ville de Rome, la Caméra de la Berlinale, décernée aux personnalités du cinéma qui ont contribué au Festival qu’elle préside cette année-là, ou encore une statuette pour l’ensemble de sa carrière à l’occasion des quarante ans des David Donatello en 1996.

Il aura fallu moins de vingt ans à l’actrice italienne pour conquérir le monde et marquer des décennies de cinéma avec des films cultes. En 2018, une étoile au nom de Gina Lollobrigida a été ajoutée sur le fameux Walk of Fame de Hollywood.

Aésane Geeraert