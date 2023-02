Owen Wilson campe un personnage inspiré par le peintre américain emblématique Bob Ross dans les premières images de ce nouveau long métrage.

Devenu l’un des acteurs comiques américains de premier plan depuis le début des années 2000, Owen Wilson ne cesse depuis d’apparaître dans des projets inattendus et décalés.

Après être apparu dans la série Loki et avoir poursuivi sa longue collaboration avec Wes Anderson dans The French Dispatch, le comédien sera bientôt à la fiche de Paint, dont la première bande-annonce vient d’être dévoilée.

Dans cette prochaine comédie, Wilson incarnera Carl Nargle, le présentateur d’une populaire émission de peinture, un personnage très inspiré par le peintre américain Bob Ross.

Ce dernier est une véritable institution outre-Atlantique. Pendant plus de dix ans (entre 1983 et 1994), il a animé l’émission The Joy of Painting, où il enseignait aux téléspectateurs des méthodes de peinture à l’huile.

Au-delà de ses capacités artistiques et pédagogiques, il est également resté populaire grâce à son style et à sa façon de s’exprimer bien particulière. Avec sa coupe afro (que le peintre arborait moins par goût esthétique que par souci d’économie) et son ton calme et décontracté, mais néanmoins joyeux, Bob Ross est devenu une figure identifiable de la culture américaine au-delà des seuls cercles des amateurs de peinture.

Cette bande-annonce laisse ainsi clairement entrevoir de nombreuses similitudes entre Ross et le personnage fictif de Carl Nargle. Lequel porte la même coupe de cheveux et un style vestimentaire très proche, et surtout s’exprime lui aussi de façon la plus détendue possible, jusqu’au grotesque.

Paint mettra également en scène la déchéance puis la lutte de Carl, alors que la chaîne à l’origine de son émission décide de le remplacer par une autre peintre plus jeune et plus talentueuse, qui va petit à petit prendre sa place auprès de son entourage.

Le script signé par le réalisateur du film, Brit McAdams, figurait dans la blacklist (scripts les plus appréciés par la profession mais pas encore adaptés) depuis plus de dix ans. McAdams s’attèle ici sa première production d’envergure, le scénariste et réalisateur ayant jusqu’ici signé la comédie méta Katt Williams: American Hustle en 2007, où le rappeur Katt Williams campait une version hyperbolique de lui-même.

Le style visuel de Paint semble néanmoins assez éloigné de cette précédente réalisation, avec notamment un travail poussé sur la palette de couleurs très ocre, et une mise en scène jouant avec la symétrie.

Paint sortira aux États-Unis le 7 avril 2023 et ne dispose pas encore de date de sortie française.

Timothée Giret