Le célèbre clown Grippe-Sou fera son grand retour à l’écran dans une nouvelle série signée HBO Max et inspirée des romans Ça de Stephen King.

Adaptée pour la première fois en téléfilm dans les années 1990, avec un Tim Curry terrifiant en clown tueur, puis une nouvelle fois sur grand écran en 2017-2019, Ça est devenu l’une des œuvres de Stephen King les mieux connues du grand public.

Son clown change-forme, monstre capable d’incarner nos peurs les plus profondes, s’est imposé comme une figure iconique de l’imaginaire horrifique. Et ses massacres cycliques, qui frappent tous les 27 ans la petite ville de Derry, nous rappellent ceci : la peur n’a pas de fin.

Le cycle se poursuit donc, dans cette nouvelle série récemment commandée par HBO Max. On retrouve à la barre Andrés Muschietti, déjà réalisateur des deux volets de Ça, sortis il y a maintenant plus de quatre ans.

Selon The Hollywood Reporter, il sera en charge de plusieurs épisodes, dont le tout premier qui lancera l’intrigue. Comme sur les précédents films, il sera épaulé par sa sœur, la productrice Barbara Muschietti, ainsi que Jason Fuchs (coproducteur du second volet). Tous deux élaborent le scénario avec Andrès Muschietti. Le second est également coshowrunner avec Brad Caleb Kane.

Le projet s’intitule pour l’heure Welcome to Derry – titre qui pourrait être amené à changer. Peu de détails ont été communiqués, si ce n’est que la série constituera une suite des deux précédents films.

« Adolescents, nous lisions Ça à tour de rôle jusqu’à ce que le livre finisse par tomber en miettes. », racontent le frère et la sœur Muschietti. « C’est un récit épique et riche, qui va bien au-delà de ce qu’on a eu l’occasion d’explorer dans nos deux films. On a hâte de partager toute la profondeur de l’œuvre de Steve : l’humour, l’humanité, l’horreur. »

Stephen King lui-même ajoute : « Je me réjouis à l’idée que l’histoire de Derry, la ville la plus hantée du Maine, se poursuive. Et je suis on ne peut plus heureux que ce soit Andy Muschietti et sa talentueuse sœur, Barbara, qui supervisent ces terrifiantes festivités. Sortez les ballons rouges ! »

On ne sait pour l’instant rien du casting de la future série. Les personnages seront-ils les mêmes ou un nouveau groupe d’adolescents fera-t-il face au clown polymorphe 27 ans plus tard, dans une ville de Derry plus proche de l’époque actuelle ? L’intrigue sera-t-elle cette fois encore divisée entre les souvenirs de jeunesse des protagonistes et leur vie d’adultes ? Et surtout, Bill Skarsgård sera-t-il de retour dans le rôle de Grippe-Sou ?

Chargé de la rédaction du scénario, Jason Fuchs fait montre de confiance et d’enthousiasme pour ce nouveau projet : « Renouer avec l’univers de mon roman d’horreur préféré de tous les temps et mettre ma pierre à cet édifice de cinéma, intelligent et singulier, que créent Andy et Barbara, c’est plus que l’opportunité d’une vie, c’est un rêve qui prend vie — ou peut-être un cauchemar, si on veut être exact. »

« Nous sommes ravis de prolonger cette franchise iconique avec des génies comme Andy et Barbara Muschietti, Jason Fuchs et Brad Caleb Kane. », déclare Sarah Audrey, responsable du contenu original chez HBO Max. « Cette suite va étendre la narration et la toile de fond du Ça que l’on connaît et plonger les fans dans des profondeurs encore inexplorées de cette ville terrifiante, fascinante, qu’est Derry. »

Il est encore trop tôt pour savoir quand nous pourrons enfin retourner à Derry. On peut cela dit s’attendre à ce que la série arrive sur la plateforme dans le courant de l’année 2024.

