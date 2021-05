Andrès Muschietti devrait repasser derrière la caméra pour l’adaptation du roman américain L’invité douteux ( The Doubtful Guest) , avec en vedette Kumail Nanjiani . Ce projet aux allures de comédie horrifique sera scénarisé par le couple Emily V. Gordon et Kumail Nanjiani , déjà à l’écriture de la comédie romantique The Big Sick .

The Big Sick, sorti en 2017, fut une petite surprise au box-office américain. D’abord distribué dans un circuit limité, le film a trouvé son public au fil des semaines, récoltant plus de 40 millions de dollars sur le territoire américain pour un budget de 5 millions.

Un gros coup pour une petite rom com. Emily V. Gordon et Kumail Nanjiani, les scénaristes, ont été nommés de nombreuses fois pour le scénario.

Leur nouveau projet, selon The Hollywood Reporter, serait une adaptation de L’Invité Douteux (The Doubtful Guest), un roman illustré écrit par l’Américain Edward Gorey et publié en 1957, mettant en scène une étrange créature ressemblant à un pingouin dans un manoir du début du siècle. Une famille aristocratique, habitante du lieu, va essayer de cohabiter avec cette créature à l’humeur insaisissable.

Ce projet sous ses airs de comédie horrifique familiale devrait compter sur le soutien de la maison Amblin appartenant à Steven Spielberg.

Le film devrait être mis en scène par Andrès Muschietti, le réalisateur de Mama et surtout du diptyque Ça, carton immense au box-office tiré du célèbre roman de Stephen King. Il est actuellement en train de tourner à Londres The Flash de DC, dont la date de sortie est prévue en 2022.

L’équipe de production comprendra le couple Andrès et Barbara Muschietti, en collaboration avec Dani Bernfeld. Kumail Nanjiani qui incarnera le protagoniste, agira également en tant que producteur avec son épouse Emily V. Gordon, avec qui il a déjà travaillé pour The Big Sick.

Kumail Nanjiani a récemment joué dans la série La quatrième dimension, revue par Jordan Peele, et a prêté sa voix dans des films comme Le Voyage du Docteur Dolittle ou Légo Ninja Go. Il sera bientôt l’un des protagonistes du très attendu The Eternals de Marvel, réalisé par Chloé Zhao, oscarisée pour Nomadland, et fera partie du casting de la série spin-off Obi-Wan Kenobi.

Quant à Emily V. Gordon, elle est au scénario de Ball and Chain pour Netflix, une adaptation en long métrage d’un comics sorti en 1999 signé Scott Lodbell, qui réunira Dwayne Johnson et Emily Blunt (prochainement dans Jungle Cruise).

The Doubtful Guest ne dispose pas encore de date de tournage.

Maxence-Yahia Lequere