Andrés Muschietti, réalisateur de Ça, a confirmé qu’il s’attellerait à revisiter Hurlements, le film culte de Joe Dante, centré sur une colonie secrète de loups-garous. L’adaptation sera distribuée par Netflix.

Avis aux amateurs du genre, un nouveau remake de classique horrifique se profile. Il s’agit de Hurlements (The Howling), incontournable film de loup-garou réalisé par Joe Dante en 1981, qui a connu sept suites.

À la barre du projet, on retrouve sans grande surprise Andrés Muschietti, qui a récemment porté à l’écran une nouvelle version du clown tueur, autre monstre populaire du cinéma d’horreur, dans Ça et son sequel Ça : chapitre 2.

Selon les informations obtenues auprès de Muschietti par le site That Hashtag Show, Netflix détient les droits du programme dont le cinéaste va prendre les commandes parallèlement à son autre projet, le film The Flash pour DC, qui sortira en 2020. Il s’agira d’une nouvelle adaptation sur grand écran du roman de Gary Brandner, The Howling, paru en 1977.

L’histoire de la version de Dante est celle de Karen White (campée par Dee Wallace), une journaliste qui à la suite d’un traumatisme se retrouve piégée avec son mari dans une colonie de loups-garous, dirigée par l’inquiétant Docteur George Waggner (Patrick Macnee).

Signé du créateur des Gremlins (1984), le métrage, récompensé lors de sa sortie pour ses effets spéciaux par l’Académie des films de science-fiction, rendait hommage aux autres œuvres du genre centrées sur les lycanthropes. Ces personnages, souvent des humains maudits, capables de se transformer en créatures hybrides semblables à des loups, à la tombée de la nuit ou lors de pleines lunes, ont eu le vent en poupe dans les productions horrifiques des années 40 et 60 : La Nuit du loup-garou de Terence Fisher (1961) est l’un des opus les plus connus consacré au célèbre monstre, et figure parmi ceux cités par Joe Dante dans Hurlements. On compte bien sûr le cultissime Le Loup-garou de Londres de John Landis, sorti la même année, en 1981.

Et si l’on ignore encore quelle forme prendra le remake de Muschietti, celui-ci prendra place dans le catalogue horrifique de la plateforme, qui ne cesse de s’enrichir (Dracula, In the Tall Grass, The Haunting Hill House).