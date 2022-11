Deux nouveaux noms s’ajoutent à l’équipe de Welcome to Derry, la série dérivée des films d’horreur à succès.

Adaptés des romans de Stephen King, Ça (2017) et Ça : Chapitre 2 (2019) avaient tous deux rencontrés un énorme succès public (700 millions de dollars de recettes mondiales pour le premier et plus de 450 millions pour le second). De manière à prolonger ce succès, Warner Bros a donné le feu vert à une série, se déroulant dans l’univers des films, avec Welcome to Derry.

Si l’on savait déjà que ce projet marquerait le retour d’une partie de l’équipe à l’origine des films, notamment celui d’Andrés et Barbara Muschietti (respectivement réalisateur et productrice des deux films), de nouveaux noms ont étés annoncés. Selon Variety, c’est Jason Fuchs et Brad Caleb Kane qui occuperont le poste de Showrunner de Welcome to Derry.

Jason Fuchs est déjà familier de l’univers de Ça, puisqu’il officiait en tant que coproducteur sur le chapitre 2. Il a en parallèle été scénariste sur des films comme Pan de Joe Wright, ou encore Argylle, le prochain long métrage de Matthew Vaughn, prévu en 2023.

Brad Caleb Kane fera quant à lui sa première incursion sur la franchise, après avoir été producteur exécutif et scénariste sur la série Black Sails, et plus récemment scénariste sur celle de Tokyo Vice.

Les films, sur la base du livre de Stephen King, racontaient l’histoire d’un groupe d’amis vivant dans la petite ville de Derry – d’abord dans leur enfance puis à l’âge adulte –, confronté à une entité surnaturelle capable de changer de forme et se nourrissant de la peur des enfants.

Si l’on ignore encore le synopsis détaillé, on sait que Welcome to Derry prendra place vingt-sept ans avant les évènements décrits dans le premier film qui se déroulait en 1988. Ce nouveau cadre temporel est d’ailleurs similaire à celui du roman, situé en partie en 1961.

C’est Andrés Muschietti lui-même qui se chargera de réaliser l’épisode pilote, en plus d’être producteur sur le reste de la série. Sa sœur Barbara Muschietti l’accompagnera en tant que productrice.

Le casting et les personnages devraient en grande partie êtres renouvelés (prequel oblige), même si l’on sait déjà que le clown démoniaque Grippe-Sou sera de retour. On ne sait en revanche pas encore si Bill Skarsgård, interprète de la créature dans les films, reprendra son rôle dans la série.

Welcome to Derry sera diffusée sur HBO Max aux États-Unis. Aucune date de sortie n’est encore annoncée.

Timothée Giret