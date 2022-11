Après treize ans d’attente, la saga Vendredi 13 revient en série avec aux commandes Bryan Fuller, créateur d’Hannibal et American Gods.

Cela faisait treize ans que la saga Vendredi 13 en était au point mort. Depuis la sortie du film de 2009 réalisé par Marcus Nispel et produit par Michael Bay, la franchise horrifique s’était retrouvée empêtrée dans une guerre de droits d’auteurs entre le réalisateur Sean Cunningham et le scénariste Victor Miller, tous deux créateurs du film original de 1980.

L’affaire s’étant soldée en 2021 par une victoire juridique de Miller, les projets liés à Vendredi 13 peuvent enfin être remis sur les rails. Ainsi, Variety a dévoilé qu’une série préquelle intitulée Crystal Lake est en préparation.

Si elle est prévue sur Peacock, la plateforme de streaming d’Universal, on n’en sait pour le moment pas beaucoup plus sur le scénario ou les personnages, si ce n’est que le show devrait prendre place avant les évènements du film original.

Si Victor Miller occupera le poste de producteur exécutif, il n’est pas le seul nom connu attaché au projet. Bryan Fuller, qui agira également dans cette fonction, en sera le scénariste et showrunner.

Il est connu avoir travaillé sur des séries réputées pour leurs qualités visuelles et d’écriture, notamment Hannibal et American Gods. Sa présence au générique de Crystal Lake laisse supposer que ce projet pourrait se diriger vers un style un peu plus sophistiqué et raffiné que ce à quoi les films Vendredi 13 nous avaient habitués.

Crystal Lake étant de plus produite par la société A24, à l’origine de films d’horreurs salués par la critique comme The Witch ou Hérédité, ce changement de registre horrifique par rapport à l’œuvre fondatrice pourrait bien se confirmer.

À l’origine, Vendredi 13 avait été pensé comme une façon de profiter de l’énorme succès du Halloween de John Carpenter, sorti deux ans plus tôt, en proposant une intrigue simple émaillée de meurtres violents et spectaculaires. Le film prenait place dans le camp de vacances de Crystal Lake où les moniteurs se font assassiner par un mystérieux tueur avide de vengeance.

Mais bien plus que pour son histoire ou ses héros, c’est bien pour ses maquillages gores, conçus par Tom Savini, que Vendredi 13 se fait remarquer et donne naissance à des myriades de suites. L’emblématique Jason Voorhees, invincible tueur star de la saga, n’apparaîtra d’ailleurs que dans le deuxième opus (Le Tueur du vendredi en 1981) et il n’arborera son fameux masque de hockey iconique que dans le chapitre suivant (Meurtre en 3 dimensions en 1982).

Et si l’on pouvait d’abord penser que Crystal Lake ne pourrait faire appel qu’à des éléments issus du premier film, les droits des suites (et donc du personnage de Jason Voorhees adulte) étant à priori toujours détenus par Sean Cunningham, la présence de Rob Barsamian en tant que producteur exécutif aux côtés de Victor Miller change la donne. Selon Deadline, Barsamian est en effet aux commandes de la société Horror, Inc., qui possède les droits sur les suites de Vendredi 13. Cela permettrait à Crystal Lake de puiser dans l’ensemble de la saga sans avoir à se soucier de problèmes de droits.

Aucune date de diffusion n’a encore été annoncée en France.

Timothée Giret

Trailer de Vendredi 13 deSean Cunningham (1980)

Trailer de Vendredi 13 de Marcus Nispel (2009)