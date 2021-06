Produite par Sony et Blumhouse, la nouvelle adaptation de Christine, l’une des œuvres majeures de Stephen King, va être réalisée et écrite par Bryan Fuller.

Le cinéma rêve toujours autant des histoires de Stephen King. Après la série The Stand en 2020 et la réussite de Histoire de Lisey sur Apple TV +, d’autres projets sont sur les rails.

Edgar Wright travaille sur une adaptation de Running Man, déjà adapté en 1987 avec Arnold Schwarzenegger. De son côté, Steven Spielberg s’est associé aux créateurs de Stranger Things, les frères Duffer, pour mettre en scène Le Talisman chez Netflix.

Aujourd’hui, on apprend via Deadline qu’un remake de Christine vient de passer la première. Sony Pictures et Blumhouse Productions ont prévu d’explorer une nouvelle fois au cinéma l’histoire de cette terrible voiture. Christine raconte comment une Plymouth Fury de 58, possédée par un esprit malveillant, va changer la vie d’un jeune adolescent plutôt timide et de son entourage. Sorti en 1983, le roman avait déjà eu droit à l’excellente adaptation la même année par John Carpenter.

C’est désormais au tour de Bryan Fuller près de quarante ans plus tard. Il a été choisi pour s’occuper de l’écriture et de la réalisation. Une première pour le créateur des séries Hannibal, Star Trek : Discovery et American Gods. Si Fuller a réalisé quelques épisodes de ses séries, Christine sera sa première expérience de long-métrage derrière la caméra. Il n’est cependant pas étranger au travail d’adaptation d’une œuvre de Stephen King. En 2002, il a écrit pour un téléfilm, Carrie, réalisé par David Carson (Star Trek : Générations).

Pour ce remake, il devrait garder l’intrigue dans les années 80 et rester fidèle au récit de Stephen King. Si le reste du casting ainsi que la date de sortie n’ont pas été encore annoncés, la production sera en plus assurée par Vincenzo Natali (Cube, Splice, Dans les hautes herbes) et son fidèle acolyte Steven Hoban, ainsi que par Jason Blum.

Pour Blumhouse, Christine est le troisième récit de Stephen King à être à nouveau transposé sur grand écran. En 2014, la société avait adapté la nouvelle Gramma dans Mercy avec Chandler Riggs (The Walking Dead). Quant au remake de Firestarter, dans les tuyaux depuis quelques années, le projet serait aussi en bonne voie, avec en vedette Zac Efron (Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile). L’histoire de cette jeune fille capable d’embraser des choses par la pensée avait déjà trouvé sa place sur grand écran en 1984 avec Drew Barrymore (Donnie Darko).

