Le prochain et quatrième film de Jordan Peele se précise avec une date de sortie annoncée par Universal, le 25 décembre 2024.

Le film sortira quelques jours seulement après Avatar 3, prévu pour le 20 décembre 2024. De quoi motiver les spectateurs à se déplacer en salle ! En effet, si la saga de James Cameron impressionne par ses prouesses techniques et la richesse visuelle de son univers, Jordan Peele incarne quant à lui le renouveau d’un cinéma d’horreur qui a parfois semblé à bout de souffle.

Son premier film, Get Out, avait surpris par son ton, son propos, et décroche l’Oscar du meilleur scénario. Us se jouait des codes de l’horreur et du fantastique pour dresser une fable sociale et psychologique mettant à mal la morale. Et Nope, incroyable western de science-fiction, tristement écarté de la course aux Oscars, dressait une ode au cinéma complètement jouissive.

Aucune information sur ce quatrième long-métrage n’a pour l’instant été dévoilée. Nul doute que le réalisateur et scénariste étonnera encore en déclinant de façon inattendue les thèmes qui l’inspirent et jalonnent ses fictions : la condition des citoyens Noirs Américains, leur participation à l’Histoire, la figure de l’Autre, la société du spectacle, etc.

Avant son succès au cinéma, Jordan Peele s’est fait un nom dans le monde de la comédie. Parcours qui vaut à ses films un ton caractéristique, toujours teinté d’une pointe d’humour caustique.

À l’heure où les salles font de moins en moins d’entrées et où le paysage cinématographique est dominé par les franchises et les suites, Jordan Peele fait partie des quelques cinéastes à porter sur grand écran des idées originales ; l’un de ceux dont le seul nom pousse les spectateurs à aller voir un film.

Get Out, Us et Nope ont rapporté entre 170 et 255 millions de dollars de recettes mondiales selon The Hollywood Reporter. Avec les films de super-héros, l’horreur est d’ailleurs l’un des rares genres à garantir des recettes fiables au box-office.

Dans une interview donnée au New York Times l’année passée, Jordan Peele racontait : « Tout le monde prétendait que les salles de cinéma telles que nous les connaissons pourraient disparaître – pour moi, l’expérience au cinéma est essentielle. C’est mon lien avec moi-même et avec tant d’autres, de bien des façons. Et c’est ce qui m’a appris à aimer le cinéma. Je voulais donc réaliser un film pour lequel les gens devraient se rendre en salle. »

En attendant de découvrir ce quatrième film, un thriller horrifique produit par Monkey’s Paw, la société de Jordan Peele, sortira le 27 septembre prochain.

Aésane Geeraert